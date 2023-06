RSSC präsentiert Kreuzfahrt-Kollektion 2025/26

Regent Seven Seas Cruises hat gestern ihre Kreuzfahrt-Kollektion 2025/26 bekannt gegeben. Mit neuen Reiserouten und 29 Erstanlaufhäfen in den begehrtesten Reisezielen der Welt, können sich Gäste ab sofort vorab registrieren. Reservierungen sind ab dem 21. Juni 2023 möglich.

Kreuzfahrt-Kollektion 2025/26

"The World’s Most Luxurious Fleet" wird 164 neue Routen befahren, die Reisende mit faszinierenden, kulturell reichhaltigen Erlebnissen lockt. Die Reisen umspannen den gesamten Globus und reichen von Alaska, der Karibik, dem Mittelmeer und Nordeuropa bis hin zu weit entfernten Zielen wie Australien und Neuseeland, Asien, Südamerika und dem Südpazifik. Darüber hinaus bietet die Kollektion neun neue Abfahrten in Afrika und Arabien, mehr als jede andere Kreuzfahrt-Kollektion zuvor, und ermöglicht es den Gästen zum ersten Mal, in Doha, Katar, und Port Louis, Mauritius, an Bord zu gehen.

„Unsere Kreuzfahrt-Kollektion 2025/26 bietet unseren Gästen ein unvergleichliches Erlebnis, bei dem sie die ganze Welt mit faszinierenden Reiserouten erkunden können, die von beliebten bis hin zu einzigartigen Zielen reichen", so Andrea DeMarco, Präsidentin von Regent Seven Seas Cruises.

Highlights:

Die Kreuzfahrt-Kollektion 2025/26 bietet Reisen mit sieben Nächten bis hin zur 154-Nächte-Weltreise 2026 sowie fünf Grand Voyages. Zu den weiteren Höhepunkten der Kollektion gehören fünf neue Häfen in Madagaskar, zwei 14-Nächte-Rundreisen in Alaska für die Seven Seas Explorer, eine Nordamerika-Saison für die Seven Seas Splendor und zwei Transfers durch den Panamakanal auf Regent‘s neuestem Schiff, der Seven Seas Grandeur, die ihre erste Saison in Nordeuropa verbringen wird.

Landausflüge:

Darüber hinaus profitieren Gäste von zahlreichen Landausflügen in jedem Anlaufhafen, die in der Buchung bereits inkludiert sind. Alternativ können sie zudem Regent Choice Exkursionen buchen, deren Angebot von Epicurean Explorer-Touren über Wellness-Touren bis hin zu Eco-Connect- und Behind the Design-Touren reicht. 124 Übernachtungen in beliebten Häfen wie Istanbul (Türkei), Bangkok (Thailand) und Luxor (Safaga, Ägypten) runden das Angebot ab.

Komfort an Bord:

An Bord erleben die Gäste eines jeden Schiffes der Reederei einen luxuriösen und großzügigen Komfort. Ausgezeichnet mit einem der höchsten Crew-Gast-Verhältnisse in der Branche, können sie mehr als 500 Reiseziele rund um den Globus erkunden. Das kulinarische Angebot an Bord einer Regent-Reise bietet eine Vielzahl sensationeller Spezialitätenrestaurants - darunter das beliebte französische Restaurant Chartreuse, das gehobene Steakhaus Prime 7, das italienische Restaurant Sette Mari und die ständig wechselnde Speisekarte des Compass Rose.

„Wir sind stolz auf das unvergleichliche Erlebnis, das eine Regent-Reise bietet. Unsere Gäste kreuzen in luxuriösem Komfort über die Meere und genießen exquisite All-Suite-Unterkünfte, einen außergewöhnlichen persönlichen Service und ein ausgezeichnetes kulinarisches Angebot in unseren Spezialitätenrestaurants an Bord, bevor sie von Bord gehen, um eine Auswahl an neuen und bekannten Häfen mit unbegrenzten inkludierten Landausflügen zu erkunden. Unsere Reisen gehören sicherlich zur luxuriösesten Art, die Welt zu erkunden", so DeMarco.

Weitere Informationen & Details zu den Routen 2025/26 unter: www.rssc.com (red)