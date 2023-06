TUI Academy Thailand: Ausbildung und Schutz

Die Academy wurde gegründet, um thailändischen Jugendlichen eine qualitativ hochwertige Berufsausbildung und den Zugang zu erstklassiger Bildung zu ermöglichen. Gleichzeitig setzt sie sich aktiv für die Bekämpfung der hohen Jugendarbeitslosigkeit im Land ein und engagiert sich für den Schutz von Kindern und Jugendlichen. TUI Care Foundation, Plan International und Defence for Children-ECPAT gründeten in Zusammenarbeit mit Robinson Khao Lak die TUI Academy in Thailand. Das Programm ermöglicht benachteiligten Jugendlichen, insbesondere jungen Frauen, eine umfassende schulische und berufliche Ausbildung. Somit haben sie neue Möglichkeiten und Perspektiven für eine vielversprechende Karriere im Tourismussektor. Die AbsolventInnen des ersten TUI Academy Jahrgangs feierten bereits ihren erfolgreichen Ausbildungsabschluss. Mit ihrem TUI Academy Zertifikat in der Tasche sind sie nun bestens für den Arbeitsmarkt gerüstet und sind gestärkt, um (sexuelle) Ausbeutung zu erkennen und zu vermeiden.

Lebenskompetenzen und praktische Ausbildung

Die TUI Academy in Thailand ist Teil der Bildungs-Initiative der TUI Care Foundation. Sie bietet jungen Menschen aus benachteiligten Gemeinden eine Berufsausbildung und langfristige Karrieremöglichkeiten. Das Programm kombiniert theoretisches Wissen mit Life-Skills-Coaching und nutzt das Potenzial des Tourismus als Motor für Entwicklung und Wohlstand. Die TUI Academy Thailand ist eine von derzeit insgesamt acht TUI Akademien weltweit. Die Ausbildung kombiniert Alltagsmanagement, theoretische Berufsausbildung und praktische Erfahrung vor Ort in einem Hotel. 150 benachteiligte Jugendliche im Alter von 18 bis 24 Jahren, davon mehr als 60 % Frauen, werden beim Aufbau einer Karriere im wachsenden thailändischen Tourismussektor unterstützt und gefördert. Die SchülerInnen legen während ihrer Ausbildung einen von ihnen gewählten Schwerpunkt auf Food & Beverage, Hotel Housekeeping oder Küchenassistenz. In den ersten drei Monaten der Ausbildung werden sowohl berufliche als auch alltagspraktische Fähigkeiten vermittelt, darunter Themen wie persönliche Entwicklung, Englischunterricht und unternehmerische Fähigkeiten. Anschließend absolvieren sie ein dreimonatiges Praktikum im Robinson Khao Lak Resort und anderen Hotels.

Bekämpfung von Kinderarbeit und Jugendarbeitslosigkeit

Das Projekt findet in zwei angrenzenden Provinzen statt, Phang Nga und Phuket. In beiden Provinzen ist Kinderarbeit weit verbreitet. Auch hier setzt das Projekt an: für 150 Kinder im Alter von 5 bis 17 Jahren wird ein auf ihr Alter angepasstes Bildungsprogramm durchgeführt, um ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Sie werden außerdem durch Schulungen darin bestärkt, ausbeuterische Situationen zu erkennen und zu handeln.

Akteure zusammenbringen

Um den Austausch und die Kooperation zwischen verschiedenen Interessensgruppen zu stärken, bietet das Programm VertreterInnen der Tourismusbranche, NGOs und der lokalen Regierung eine Vielzahl von Workshops und Konferenzen. Ziel ist es sicherzustellen, dass Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Ausbeutung im Tourismus umgesetzt werden, wobei auch die Risiken im Online-Bereich berücksichtigt werden. Die Finanzierung der TUI Academy Thailand erfolgt teilweise durch das niederländische Außenministerium über die Niederländische Unternehmensagentur (RVO) aus dem Fonds gegen Kinderarbeit. (red)