Aruba - Das Reiseziel für Yogis

Seit Rachel Brathen, die schwedische Yogalehrerin und Autorin des New York Times-Bestsellers „Yoga Girl“, Aruba für viele Jahre zu ihrem Zuhause machte, ist Yoga zu einer der Trendsportarten der Insel geworden. Egal ob Fullmoon-Yoga, Aerial-Yoga oder ganz außergewöhnlich auf einem SUP-Board – auf dem One Happy Island ist für jeden Geschmack etwas dabei. Zum World Yoga Day am 21. Juni präsentiert das One Happy Island sein vielfältiges Angebot.

Arubas bekanntesten Yoga-Gurus

Der berühmten Influencerin Rachel Brathen alias @yoga_girl hat die Insel vieles zu verdanken, unter anderem den Trend zum SUP-Yoga. Auf dem Paddleboard mitten im türkisblauen Wasser bekommen Balance und Ruhe gleich eine noch tiefere Bedeutung. Kurse werden unter anderem von Vela Sports Aruba angeboten. Dabei können Experimentierfreudige ihr Yoga-Erlebnis auf die nächste Ebene bringen und sich bei einer SUP-Einheit einer ganz neuen Herausforderung stellen.

Begeisterte Yogis schöpfen auch bei den Kursen von Maria Pucci Garcia, einer der besten Yogalehrerinnen der Insel, neue Energie. Maria bietet verschiedene Yogakurse ganz privat im Außenbereich ihres Hauses an und schafft so einen safe space der besonderen Art.

Yoga-Einrichtungen der Extraklasse

Daneben befinden sich auf der Karibikinsel zahlreiche Yogaschulen und -retreats und auch viele Hotels bieten Kurse an. Im Manchebo Beach Resort & Spa wartet beispielsweise ein karibisches Retreat der Extra-Klasse. In Shalas unter freiem Himmel mit Blick auf den preisgekrönten Eagle Beach finden TeilnehmerInnen ihre innere Mitte, während im Hintergrund die Wellen des Karibischen Meeres beruhigend rauschen. Übrigens: Der Eagle Beach wurde von Tripadvisor® zuletzt zum schönsten Strand der Karibik gewählt und zum zweitschönsten der Welt.

Das Resort bietet jede Woche über ein Dutzend Yoga- und Pilateskurse an, wobei das Angebot von anregenden Vinyasa Einheiten am Morgen bis zum Yoga bei Sonnenuntergang auf dem Sonnendeck reicht. Die Kurse mit den besten Yogalehrern der Insel sind für die Gäste des führenden Spa-Hotels der Insel komplett kostenfrei.

Auch die Yoga-Schulen auf Aruba sind äußerst liebevoll gestaltet. „Happy Buddha Aruba“ ist nach wie vor ein echter Geheimtipp, vor allem für alle Hot Yoga-Fans. Das Studio ist bekannt für seinen persönlichen Ansatz und seine beruhigende Atmosphäre. Die Kurse finden in einer kleinen Gruppengröße statt, sodass die Lehrer genug Zeit und Raum haben, um individuelle Ratschläge und Tipps zu geben. Yogis können einzelne Stunden aber auch gleich ein ganzes Retreat buchen. Kurse zum Thema bewusste Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung runden das Angebot ab.

Yoga-Fans, die es hingegen eher in die Natur zieht, können bei den Fullmoon-Kursen von „Island Yoga“ direkt am Arashi Beach ihre innere Mitte finden. Die ruhige Bucht an der Westküste bietet eine entspannte Kulisse abseits der belebten Pfade. Das Studio wurde von Yoga-Guru Rachel Brathen gegründet. Im Herzen von Palm Beach gelegen ist das Studio nur wenige Schritte von den bekanntesten Hotels der Insel entfernt und mittlerweile das größte Yogastudio in der gesamten Karibik. Der holistische Ansatz von Island Yoga umfasst neben zahlreichen unterschiedlichen Yoga-Varianten auch fünftägige Retreats, bei denen neben täglich Yoga-Sessions auch Wanderungen entlang Arubas schroffer Nordküste, Ausflüge zum Natural Pool, ein Sunset Cruise sowie SUP-Yoga-Stunden auf dem Programm stehen. Die ideale Auszeit, um inmitten der Schönheit von Aruba zurück zu sich selbst zu finden.

Besonders ruhige Yoga-Spots

Abseits der belebten Pfade finden Yoga-Liebhaber über das gesamte Eiland verteilt zahlreiche nahezu private Spots, an denen sie Yoga Flows unter freiem Himmel genießen können. An der nördlichen Spitze der Insel wartet mit den California Dünen ein magischer Ort. Im feinen, weißen Sand mit Blick auf das California Lighthouse und das Karibische Meer, lässt es sich bei einer leichten Brise besonders leicht zur Ruhe kommen. Unweit der Dünen befindet sich die Alto Vista Chapel, eine kleine Kapelle auf einem Hügel, die ebenfalls einen atemberaubenden Ausblick auf die Nordküste Arubas bietet. Die erste römisch-katholische Kirche der Insel ist umgeben von einer Wüstenlandschaft mit wilden Kakteen und Felsen, die Ruhe und Frieden ausstrahlen.

An der Nordküste entlang geht es weiter Richtung Arikok Nationalpark. Hier können Yogis einen Morningflow zwischen windschiefen Kakteen und Büschen genießen, bevor die Mittagssonne die trockene Landschaft erhitzt. Luftiger geht es hingegen am wilden Strand von Dos Playa zu, der häufig menschenleer ist, und damit die ideale Kulisse für eine Yoga-Session am Strand bietet. Eine weitere Oase der Ruhe ist das Vogelschutzgebiet Bubali Plas am Palm Beach. Dort leben rund 250 registrierte Vogelarten, die munter um die Wette zwitschern. Am Ufer der beiden liebevoll angelegten Seen macht sich die Yoga-Matte besonders gut und Entspannung zum Sound der Natur stellt sich von ganz alleine ein. Zum Sonnenuntergang bietet der Eagle Beach eine malerische Yoga-Kulisse. Der schönste Strand der Karibik schafft mit seinen ikonischen Fofoti-Bäumen und dem kilometerweiten weißen Sand den krönenden Abschluss einer Yoga-Auszeit auf dem One Happy Island.

Weitere Informationen zu Aruba: www.aruba.de (red)