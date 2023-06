TUI-Trends der Sommersaison 2023

TUI blicke auf eine starke Sommersaison: so verbuchte der Veranstalter in den letzten Wochen erstmals auch wieder mehr Neubuchungen als im Jahr 2019. Die Nachfrage sei demnach groß und auch die Kundenzufriedenheit mit dem Angebot und Service von TUI hoch. Erfreulich sei laut aktueller Aussendung auch die steigenden Zahlen an Wiederkehrern: viele Gäste, die zuvor bei TUI gebucht haben, bleiben der Marke treu, wie die Analyse zeigt.

Was darüber hinaus bei der Betrachtung der aktuellen Buchungslage deutlich wird: die Menschen in Österreich buchen ihren Urlaub wieder mit wesentlich längerem Vorlauf - im Schnitt rund zwei Wochen früher als vergangenes Jahr. Die Möglichkeit, sich früh einen günstigen Preis zu sichern, haben viele KundInnen genutzt. Dennoch gebe es bei TUI auch für Kurzentschlossene noch gute Chancen, sich ihren gewünschten Sommerurlaub zu sichern.

Mittelmeer bleibt erste Wahl

Weiters fällt auf: der Trend zu Kurz- und Mittelstreckenzielen hat sich abermals verstärkt. Mehr als jede dritte Reise führt nach Griechenland. Die beliebteste Insel der TUI-Gäste ist Kreta. Das Urlaubsziel Antalya liefert sich allerdings immer wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der griechischen Insel um den Spitzenplatz der bestgebuchten Destinationen.

Allgemein legte die Türkei kräftig zu: so entscheiden sich rund 17% der Gäste aus Österreich für einen Urlaub an türkischen Stränden. Besonders hohe Zuwächse verzeichne TUI in Antalya, weshalb das Angebot entsprechend stark ausgebaut wurde. Insgesamt werden in diesem Jahr über eine Million Urlaubsgäste aus Österreich, Deutschland und der Schweiz erwartet. Die Destination an der türkischen Riviera ist wie Hurghada in Ägypten, das ebenfalls starke Zuwächse verzeichnet, besonders bei All-Inclusive-Fans gefragt. Zu den weiteren Sommer-Hits zählen: Mallorca, Rhodos, Kos und Zypern.

Bei Gästen, die lieber mit dem Auto in den Urlaub fahren, stehe wie gewohnt Norditalien mit der Oberen Adria und dem Gardasee an oberster Stelle. Kroatien holt auf und in Österreich sind die Regionen Tirol und Salzburger Land besonders beliebt.

Ranking der Fernreise-Destinationen

Top-Fernreise-Destination bleiben die USA mit dem größten Gästevolumen. Thailand erlebt mit 290% Zuwachs ein wahres Comeback und setzt sich hinter den Malediven auf Platz drei der Rangliste. Die begehrtesten Ziele sind weiterhin Bangkok, Khao Lak und Koh Samui. Es folgen an vierter Stelle die Vereinigten Arabischen Emirate vor Indonesien, Tansania und Mauritius.

Starke Zuwächse zum Vorkrisensommer verzeichnet Sansibar. Hoch im Kurs stehen hier vor allem das TUI Blue Bahari Zanzibar sowie die beiden Riu Hotels Palace Zanzibar und Riu Jambo.

Trends der Frühbucher – Tipps für Spätbucher

Laut Analyse haben die TUI-Frühbucher vor allem im Jänner und Februar zugeschlagen – absoluter Frühbucher-Liebling ist die Türkei. Doch Reisewillige haben in einigen Destinationen noch gute Chancen: Kapazitäten gibt es noch in den größeren Zielen wie Antalya oder den griechischen Inseln, in denen TUI das Angebot stark ausgebaut hat.

Wer in den großen Destinationen nicht mehr fündig wird, sollte einen Blick auf die kleineren werfen: Karpathos statt Kreta, Menorca statt Mallorca oder Dalaman statt Antalya. Wer keine Abstriche beim Wunschtermin oder der Lieblings-Zimmerkategorie machen möchte, sollte rasch buchen.

Angebote & Aktionen:

Schnäppchenjäger können in einigen größeren Resorts noch attraktive Angebote finden, zum Beispiel in den TUI Magic Life Clubs in Griechenland und auf Djerba. Attraktive Familienangebote bieten beispielsweise die Robinson Clubs auf Kreta und Zypern für ausgewählte Flüge und Abflughäfen: Bei Buchung bis 30. Juni reisen Kinder bis 14 Jahre zum Festpreis ab 599 EUR.

Auch mit der Erweiterung der Hotelmarke TUI Suneo ergeben sich in diesem Sommer noch Chancen auf gute Angebote: Im TUI Suneo Krimml übernachten Kinder bis 15,99 Jahre im Zimmer der Eltern kostenlos.

Näherer Informationen unter: www.tui.at (red)