Constance Hotels bietet neue Online-Schulung

Agents dürfen sich über Informationen aus erster Hand freuen, denn mit dabei sind die beiden General Manager des Constance Prince Maurice, Christophe Plantier, und des C Mauritius, Olivier de Guardia. So erfahren die TeilnehmerInnen praktisch live von der Insel aus was den Hotelalltag auf Mauritius so spannend macht und was die Gruppe vor Ort alles tut, damit sich Gäste wohl fühlen.

Details zum Webinar:

Datum: Dienstag, 20. Juni 2023

ab 13:00 Uhr Weitere Info: Das Webinar wird auch auf Englisch gehalten.

Anmeldung zum Webinar HIER (red)