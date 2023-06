Celebrity Cruises enthüllt Details zum neuen Schiff

Das vierte Schiff der innovativen Edge-Klasse wird Anfang Dezember auf Jungfernfahrt gehen. Nun enthüllt das Unternehmen erste Einzelheiten zum neuen kulinarische Angeboten sowie den zahlreichen Entertainment- und Kunsterlebnisse die zukünftigen Gästen geboten werden.

„Ich freue mich sehr, die Celebrity Ascent der Welt vorzustellen und das Erbe der Edge-Klasse fortzuführen“, sagt Laura Hodges Bethge, neue Präsidentin von Celebrity Cruises. „Die im Jahr 2018 erstmals auf den Markt gebrachte Edge-Klasse hat die Kreuzfahrtwelt verändert und ihre Schiffe Edge, Apex und Beyond wurden schnell zu den Lieblingen unserer Gäste“ so die Celebrity-Chefin weiter.

HIER ein Video zur Celebrity Ascent

Neue kulinarische Highlights

Beim umfangreichen Speise- und Getränkeangebot mit über 30 kulinarischen Bereichen ist von ungezwungenen Snackbars bis hin zu gehobener Küche für jeden Geschmack etwas dabei. Auf Gäste der Celebrity Ascent warten gleich mehrere neue kulinarische Erlebnisse, unter anderem:

Das neu gestaltete Restaurant Le Voyage von Daniel Boulud - das erstmals auf der Celebrity Beyond vorgestellt wurde

Neues Hauptrestaurant-Erlebnis: das beliebte Cosmopolitan-Restaurant auf Deck 4 präsentiert sich ebenfalls in neuem Gewand

Eine Außenterrasse im Blu – Das Clean-Cuisine-Restaurant exklusiv für AquaClass-Gäste auf Deck 5 verfügt erstmals über eine Außenterrasse mit 24 Sitzplätzen. Hier werden Brunch und Lunch serviert.

Vegetarische Verkostungs-Menüs im Eden Restaurant

Das Le Petit Chef-Dinner im Le Grand Bistro wird eine völlig neue Animation und ein passendes Menü bieten.

Noch mehr Verkostungen: Erweiterung der bestehenden Whisky-Verkostungen & weitere Verkostungsseminare.

Mehr Martinis an der Martini Bar – Passend zum Trend zu zuckerarmen Cocktails und frischen Zutaten

Noch mehr Unterhaltungs- und Kunsterlebnisse

An Bord der Celebrity Ascent genießen Reisende erweiterte Unterhaltungs- und Kunstangebote wie:

Neue Produktionsshows – Aufbauend auf dem mehrfach ausgezeichneten Entertainment arbeitet Celebrity Cruises wieder mit führenden Choreografen und Kreativen zusammen, um drei spektakuläre neue Produktionsshows im The Theatre zu präsentieren

Vielfältige Abendunterhaltung: Live-Auftritte, Live-Musik und DJs

Exklusive Auktionen und Kunstveranstaltungen in der neu gestaltete Kunstgalerie

Neu gestaltetes Casino in den Farben Rot & Gold inkl. brandneuer Spielautomaten der neuesten Technologie

Im Winter in der Karibik, im Sommer im Mittelmeer

Die Celebrity Ascent wird am 3. Dezember um 15.30 Uhr zu ihrer Jungfernfahrt aufbrechen. Auf ihrer ersten Kreuzfahrt geht es acht Tage lang durch die östliche Karibik. Angelaufen werden neben Puerto Plata in der Dominikanischen Republik mit Philipsburg und Charlotte Amalie auch zwei Häfen in den Kleinen Antillen. Philipsburg ist die Hauptstadt von Sint Maarten, ein zum Königreich der Niederlande gehörendes Land auf dem südlichen Teil der Insel St. Martin. Charlotte Amalie liegt auf Saint Thomas und ist die Hauptstadt der Amerikanischen Jungferninseln.

Der Heimathafen der Celebrity Ascent wird in ihrer Debüt-Saison Fort Lauderdale sein. Bis Mitte April 2024 bietet sie vom modernem Celebrity-Terminal 25 (Port Everglades) aus immer sonntags achttägige Karibik-Kreuzfahrten an. Auf dem Programm stehen dabei Nassau auf den Bahamas, Cozumel in Mexiko und George Town, die Hauptstadt der Cayman Islands. Eine andere Route führt nach San Juan (Puerto Rico), Tortola (British Virgin Islands) und Basseterre (St. Kitts & Nevis).

Am 14. April 2024 bricht die Celebrity Ascent zu ihrer ersten Transatlantik-Überquerung auf. Vom 27. April 2024 an ist das Schiff dann erstmalig in Europa unterwegs. Die Celebrity Ascent bietet von Barcelona, Civitavecchia (Rom) und Piräus (Athen) aus acht-, zehn- und dreizehntägige Kreuzfahrten durchs westliche und östliche Mittelmeer an. Angelaufen werden mehrere Ziele in Spanien, Italien, Frankreich, Griechenland und in der Türkei. (Red)