AIA unterstützt ReFuelEU Aviation-Verordnung

Der internationale Wettlauf um die SAF-Führung hat begonnen und EU-Investoren und Industriepartner warten auf ein starkes politisches Signal der Gesetzgeber, um ihre Investitionen freizusetzen.

Laut dem jüngsten Pressestatement der europäischen Luftfahrtverbände können die EU-Institutionen es sich nicht leisten, ihre Entscheidung weiter hinauszuzögern und damit zu riskieren, dass die EU in Sachen Dekarbonisierung und Wettbewerbsfähigkeit ins Hintertreffen gerät.

Ziel: Dekarbonisierung des Luftverkehrs

Auch die AviationIndustry Austria (AIA) unterstützt die Forderung nach einer raschen Verabschiedung der ReFuelEU-Luftfahrtverordnung. Dazu AIA-Geschäftsführer Peter Malanik: „Auch wir als österreichischer Dachverband der Luftfahrtindustrie sind bestrebt, unseren konstruktiven und intensiven Dialog mit den Behörden und Entscheidungsträgern fortzusetzen, um unser gemeinsames Ziel der Dekarbonisierung des Luftverkehrs durch ReFuelEU Aviation und den Net Zero Industry Act zu erreichen.“

Der österreichische Dachverband Luftfahrt unterstreicht damit die notwendige Beschleunigung der Einführung erneuerbarer Energien im nächsten Jahrzehnt um den Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft zu ermöglichen und die EU-Klimaziele zu erreichen. Darüber hinaus sollte die ReFuelEU-Luftfahrtverordnung um weitere Anreize für die Produktion von SAF durch deren Aufnahme in den EU Net Zero Industry Act (NZIA) ergänzt werden, was den US-Ansatz im Inflation Reduction Act (IRA) widerspiegeln würde.

SAF = Schlüssel zum Erreichen von Netto-Null

Die europäische Luftfahrtindustrie war die erste weltweit, die sich mit „DESTINATION 2050“ zur Verwirklichung eines Netto-Null-Ziels für alle abfliegenden Flüge bis 2050 verpflichtet hat. Dies wird durch eine Kombination von vier Grundpfeilern erreicht, darunter Verbesserungen bei Flugzeug- und Triebwerkstechnologien, der Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe (SAF), wirtschaftliche Maßnahmen und Verbesserungen des Flugverkehrsmanagements (ATM) und des Flugbetriebs in Europa. (red)