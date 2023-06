airtours-Seminarreise nach Dubai

Next Slide

Für die Agents ging es für vier Tage in Begleitung von Claudia Janner, Sales & Marketing Managerin airtours Austria & CEE, und Natalie Salewski, Account Director & Regional Sales Officer Kerzner International, direkt ab Wien nonstop nach Dubai.

Hochwertige Kulinarik als Highlight der Tour

Im neuen Luxushotel Atlantis The Royal, das zu den Wahrzeichen Dubais zählt, konnten die TeilnehmerInnen im peruanischen Restaurant La Mar by Gaston Acurio sowie im mediterranen Restaurant Milos speisen und sich von den kulinarischen Köstlichkeiten überzeugen. Das Ambiente im Milos zwischen den gigantischen Fontänen machte diesen Abend zu etwas ganz Besonderem. Die Agents verbrachten zwei Nächte im Luxushotel und hatten auch die Möglichkeit, das Angebot des hotelansässigen Awaken-Spa-Bereichs zu testen. Bei einer Fish Tales Tour im Lost Chambers Aquarium konnten die Agents einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Ab in die Wüste

Nach zwei Tagen intensiver Erkundung des Atlantis the Palm Hotels ging es am dritten Tag zum Wüstenhotel Bab al Shams. Bei einer privaten Wüstensafari besuchten die Agents das Al Marmoom Desert Conservation Reserve, um Gazellen und Arabische Oryxe zu beobachten. Nach einer Bootsfahrt und der Besichtigung des One&Only The Palm, inklusive großartigem Abendessen im Restaurant 101, checkten die Agents für eine Nacht im One&Only Royal Mirage ein. Der letzte Tag stand den Teilnehmenden der Tour zur freien Verfügung.