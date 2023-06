FH Salzburg: 6. Airportlauf für den guten Zweck

Ende Juni heißt es am Flughafen der Mozartstadt wieder: Laufen, wo andere in den Urlaub abheben - und damit Gutes tun! Wer also die Chance auf einen Lauf in besonderer Kulisse - nämlich direkt neben der Start- und Landebahn - nicht verpassen will, sollte sich rasch anmelden, denn: jeder Kilometer zählt und kommt dem Projekt „Betreutes Wohnen in Wals“ zugute.

Für den guten Zweck

Ziel der TeilnehmerInnen ist es, in eineinhalb Stunden möglichst viele Kilometer zu laufen. Am Ende wird jeder Kilometer, ob in der Einzel- oder Teamwertung, vom Flughafen in eine Spende für das Projekt „Betreutes Wohnen in Wals“ der Lebenshilfe Salzburg umgewandelt. Viele Klienten der Lebenshilfe nehmen selbst am AIRportlauf teil und machen das Event damit auch zu einer Inklusions-Veranstaltung.

Teilgenommen werden kann entweder alleine oder als Team. Bei Frauen und Männern wird eine Einzelwertung durchgeführt, die Mannschaftswertung erfolgt – ebenso wie die Kinderwertung – unabhängig vom Geschlecht. Und: Neben der sportlichen Leistung wird auch der kreativste Team-Name ausgezeichnet.

Das Wichtigste in Kürze:

Datum: 24. Juni 2023

24. Juni 2023 Start: um 10:00 Uhr

um 10:00 Uhr Location: amadeus terminal 2, Salzburg Airport

Online-Anmeldung zum 6. Airportlauf unter: www.salzburg-airport.com/airportlauf (red)