ÖW & ACB präsentieren Meeting Industry Report Austria 2022

Die österreichische Kongress- und Tagungsbranche konnte im Jahr 2022 mit doppelt so vielen gemeldeten Veranstaltungen (20.843) wie 2021 (10.402; +100,4%) ein kräftiges Comeback verzeichnen und sich damit dem Niveau von 2019 annähern. Im Rekordjahr wurden 25.178 Tagungen und Kongresse in Österreich abgehalten. Das Ergebnis des Jahres 2022 entspricht somit einer Quote von 82,8% von 2019.

„Mit einem Zuwachs von gut 100% bei der Anzahl der Veranstaltungen und einem Plus von 170% bei der Zahl der TeilnehmerInnen betrachten wir den coronabedingten Einbruch als fast vollständig überwunden. Wir können mit Zuversicht in die zweite Jahreshälfte 2023 blicken“, kommentiert Sandra Neukart, Chief Operating Officer der Österreich Werbung, die erfreulichen Ergebnisse der mira-Studie 2022.

„Die österreichische Tagungs- und Kongressindustrie hat sich als widerstandsfähig und wachstumsorientiert erwiesen“, kommentiert Gerhard Stübe, der Präsident des Austrian Convention Bureaus (ACB), die Entwicklung des vergangenen Jahres und führt weiters aus: „Jetzt gilt es, alle MarktteilnehmerInnen unserer Branche auf die neuen Herausforderungen im internationalen Wettbewerb vorzubereiten.“

Details zum Tagungsaufkommen

Gemessen an der Anzahl der Veranstaltungen fällt rund die Hälfte auf den Bereich der Firmentagungen (45,6%) und jeweils rund ein Viertel auf Kongresse (28,8%) und Seminare (25,6%).

Die TeilnehmerInnenzahl stieg 2022 im Vergleich zum Vorjahr auf rund 1,35 Mio. (+170,3 %) und erreicht somit 77% des Niveaus von 2019 (rund 1,76 Mio. TeilnehmerInnen). Auch die durchschnittliche TeilnehmerInnenzahl ist mit 65 schon nahe dem Niveau von 2019 (70).

Jahresvergleich: 2022 - 2021 -2019

Nähere Informationen zu den Kennzahlen 2022 im detaillierten Meeting Industry Report Austria Bericht unter: www.acb.at (red)