TUI Österreich stellt Rechtsbereich neu auf

"Joschi", wie Dr. Josef Peterleithner in der Branche bekannt ist, tritt per Ende Mai seine Pension an. Dadurch kommt es zu einer Neuaufstellung des Rechtsbereichs. Dieser wird mit dem Kundenservice zur Abteilung „Legal & Complaints Management“ zusammengeführt und ab 1. Juni von Mag. Michaela Sturm, langjähriger Leiterin des Kundenservices, verantwortet.

Einen wichtigen Schwerpunkt für Reisebüros und Reiseveranstalter im „Tourismusland Österreich“ setzte Joschi in die Vernetzung mit Politik, Regierung und anderen Wirtschaftsverbänden. So war Peterleithner unter anderem langjähriger Präsident des Österreichischen ReiseVerbandes (ÖRV), stellvertretender Obmann der Fachgruppe der Reisebüros in der Wirtschaftskammer Salzburg, Gründungsmitglied der Nachhaltigkeitsinitiative Futouris und Mitglied diverser Gremien bzw. Ausschüsse im Wirtschafts- und Außenministerium.

41 Jahre für den Tourismus im Einsatz

Josef Peterleithner hat sein gesamtes Berufsleben in unterschiedlichen Funktionen bei der TUI verbracht. Ab Juli 1982 war er bei Dr. Degener im Bereich Terra Reisen in der Einkaufs- und Planungsabteilung in Salzburg tätig. In weiterer Folge hat Peterleithner die Verkaufsleitung, und ein paar Jahre später, die Gesamtleitung von Terra Reisen übernommen. 1997 wurde er zum stellvertretenden Geschäftsführer der TUI ReiseCenter Austria in Salzburg berufen, 1998 übernahm er die volle Verantwortung in der Geschäftsführung. Peterleithner war bis Ende 2006 in Geschäftsführungsfunktionen, so zum Beispiel auch in der TUI Reiseveranstaltungs-GmbH, und danach immer in Positionen mit hoher Verantwortung tätig. In seinem weitgefächerten Aufgabengebiet hat er die Bereiche Nachhaltigkeitsmanagement, Compliance, Krisenmanagement, die Rechtsabteilung, den Kundenservice sowie Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation mitgestaltet oder geleitet. Aufgrund seiner vielseitigen Funktionen für TUI und der perfekten Vernetzung innerhalb der Branche, hat Peterleithner die Entwicklung der Tourismusbranche in Österreich maßgeblich vorangetrieben.

Sein besonderes Engagement für die Tourismusbranche wurde auch außerhalb des Unternehmens mit einer Reihe von Auszeichnungen gewürdigt, wie zum Beispiel mit der Medaille d´or du Tourisme, als Ehrenpräsident des ÖRV, mit der Goldenen Mitarbeitermedaille der Wirtschaftskammer Österreich, mit dem Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich sowie mit dem Ehrenpreis für das touristische Lebenswerk von Corps Touristique.

Sturms Werdegang bei TUI

Michaela Sturm absolvierte das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien und ist seit Jänner 1999 im TUI Konzern beschäftigt. Begonnen hat sie bei GULET Touropa Touristik als Mitarbeiterin bzw. stellvertretende Leiterin der Kundenbetreuung und Rechtsabteilung. Im Juli 2001 wechselte Sturm zu Magic Life als Leiterin Guest Services & Legal Department. Ab 2012 war sie bei TUI Österreich im Bereich Magic Life und ab 2014 wieder im Qualitätsmanagement tätig. Im Oktober 2019 übernahm Michaela Sturm die Leitung des Bereichs Qualitätsmanagement / Kundenservices. Sturm wird als Head of Legal & Complaints Management direkt an die Geschäftsführung berichten. (red)