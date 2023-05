Kolosseum in Rom ab sofort mit Panoramaaufzug

Der neue Lift fährt Besucher ab sofort von der zweiten bis zur dritten Etage des Monuments - einmalige Ausblicke inklusive. Laut Aussendung besetze der Aufzug dabei nur minimalen Raum und füge sich daher harmonisch in das Bauwerk ein. Weitere News: auch die dritte Etage des Kolosseums ist nach Restaurierungsarbeiten wieder geöffnet.

Eröffnung des Panoramaaufzugs

Der Aufzug wurde am Dienstagabend in Anwesenheit des Kulturministers Gennaro Sangiuliano eingeweiht. Bei der Präsentation wurde ein Video des Schauspielers Russel Crowe gezeigt, dem die Hauptrolle in "Gladiator" aus dem Jahr 2000 einen Oscar als bester Schauspieler eingebracht hatte. Der Schauspieler gratulierte der Stadt Rom zu dem neuen Panoramalift.

"Ab heute ist das Kolosseum noch mehr ein Weltkulturerbe, das für alle bis zur dritten Etage zugänglich ist. Von hier aus kann man die Pracht eines außergewöhnlichen Monuments bewundern, ein Werk ohne gleichen weltweit", sagte Minister Sangiuliano.

Das Monument wird jährlich von acht Millionen Touristen besucht. Das Kolosseum wurde zwischen den Jahren 70 und 80 nach Christus erbaut und war bei den alten Römern Schauplatz von öffentlichen Hinrichtungen und Gladiatorenkämpfen. (APA / red)