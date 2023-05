Korean Air fliegt wieder täglich von Frankfurt nach Seoul

Damit bringt die Airline den Flugbetrieb zwischen den beiden Metropolen wieder auf das Vor-Pandemie-Niveau und optimiert die Reisemöglichkeiten nach Ozeanien sowie in andere asiatische Destinationen, u.a. nach Sydney, Auckland, Bali, Phuket oder Cebu.

Die Flüge starten jeweils um 11:25 Uhr am Incheon International Airport und landen um 17:40 Uhr in Frankfurt. Zurück geht es jeweils um 19:40 Uhr ab Frankfurt mit Ankunft am Folgetag um 14:10 Uhr in Incheon.

Ausstattung der 777-300ER

Auf der Verbindung nach Frankfurt setzt Korean Air eine Boeing 777-300ER mit 277 Plätzen in einer Drei-Klassen-Konfiguration und neuester Ausstattung ein.

Die Economy Class verfügt über eine Kapazität von 227 New-Economy-Sitzen, die einen großzügigen Abstand von bis zu 86 cm bieten.

Die Prestige Class ist mit 42 komfortablen Prestige-Sleeper-Sitzen ausgestattet, die sich um 180 Grad neigen und damit in ein flaches Bett verwandeln lassen. Zudem sind sie versetzt angeordnet, sodass die Fensterplätze einen direkten Zugang zum Gang haben.

In der First Class bietet das Flugzeug acht hochmoderne Kosmo Suites 2.0, die dank einer Tür ein Maximum an Privatsphäre ermöglichen. (red)