Ethiopian Airlines: Im Dreamliner nach Kopenhagen

Wie tip-online.at bereits berichtet, fliegt Ethiopian Airlines, Afrikas größte Airline mit derzeit 144 und in Kürze erweitert auf 178 Flugzeugen, ab sofort vier wöchentliche Flüge von Wien nach Kopenhagen. Grund genug, um dies ausgiebig zu feiern. Vor dem Abflug in Wien mit einer Torte und nach Ankunft in Kopenhagen mit Blumenübergabe und einer feierlichen Banddurchtrennung mit den beiden KapitänInnen.

Rückkehr nach 20 Jahren

Am Nachmittag wurde zu einer Pressekonferenz geladen, wo seitens des Kopenhagener Flughafens mehrmals betont wurde, wie glücklich sie über die neuen Flüge von Ethiopian nach Kopenhagen sind. Mussten sie doch über 20 Jahre, seit den letzten Landung einer Ethiopian Airlines Maschine warten. In Zukunft können sowohl Geschäftsreisende sowie auch Touristen die optimalen Flugzeiten immer am Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag nutzen.

Warum also nicht so wie wir, für einen Tag Dänemarks Hauptstadt erkunden. (red)