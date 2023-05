Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 21/22

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Mit Spannung erwartete Stichwahlen in der Türkei:

Am Sonntag finden in der Türkei Stichwahlen zum Präsidenten statt. Im Vorfeld der Wahlen und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse sind Proteste möglich. Gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, vor allem am Wahltag und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse.

Auch Wahlsonntag in Teilen Spaniens:

Ebenso finden am 28. Mai 2023 Regional- und Kommunalwahlen in Spanien statt. Im Vorfeld sowie nach der Verkündigung der Wahlergebnisse sind Proteste möglich. Gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, vor allem am Wahltag und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse.

Formel 1-Rennen in Monaco:

Nicht zuletzt ist noch bis Sonntag in Monaco das Formel-1-Rennen angesetzt. Im Zusammenhang damit ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen und es ist möglich, dass es zu Protestaktionen verschiedener Gruppen kommt. Diese könnten unter anderem im Zusammenhang mit Demonstrationen gegen die Rentenreform in Frankreich stattfinden.

Globsec-Forum in der Slowakei:

Von Montag bis Mittwoch findet in Bratislawa das Globsec 2023-Forum statt. Dies ist Anlass für vorübergehende Grenzkontrollen an den Grenzen zu Österreich, Ungarn, Polen und der Tschechischen Republik bis 8. Juni 2023. Es wird darauf hingewiesen, dass die Grenze nur an ausgewiesenen Grenzübergangsstellen überquert werden darf und ein gültiges Reisedokument voraussetzt. Der internationale Flug- und Schienenverkehr soll nicht eingeschränkt oder verändert werden.

Landesweiter Bahnstreik in Griechenland:

Berichten zufolge wird es am Mittwoch, den 31. Mai 2023, zu einem landesweiten Bahnstreik in Griechenland kommen. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Bahnverkehr zu rechnen. Verspätungen und Zugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.

Gipfeltreffen in Moldawien:

Am Donnerstag, den 1. Juni 2023, findet in Chișinău das Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) statt. Es wurde berichtet, dass der kommerzielle Flugverkehr am Flughafen Chișinău am Donnerstag an diesem Tag ausgesetzt und am Freitag ab 7 Uhr wieder aufgenommen wird. Ebenso wird es zu Einschränkungen im Straßenverkehr kommen. Die Sicherheitsmaßnahmen werden im ganzen Land, insbesondere an den Einreisepunkten, schrittweise verschärft.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com (red)