Dertour: Buchungsstart für den Winter 2023/24

Bei Dertour und den Schwestermarken ITS und Meiers Weltreisen sind schon jetzt große Teile des Hotel- und Rundreiseportfolios für die kommende Wintersaison buchbar. Darunter viele Häuser der DER Touristik-Hotelmarken Aldiana, Calimera, COOEE, Playitas sowie Sentido.

Viele Fern-, Mittelstrecken & Rundreisen buchbar

Auf der Fernstrecke sind bei den Veranstaltern schon über 70% des Hotel-Portfolios buchbar. Viele beliebte und attraktive Häuser in der Karibik mit der Dominikanischen Republik, Jamaica, Kuba und Mexiko, im Indischen Ozean mit den Malediven, Mauritius und den Seychellen, in Südafrika und in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind in den Systemen freigeschaltet.

Für Nordamerika steht sogar das gesamte Hotelangebot bereit.

Ebenfalls bereits zu buchen ist ein großer Teil des umfangreichen Angebots an Rundreisen von Dertour und Meiers Weltreisen in den nachgefragtesten Rundreise-Zielen wie Asien, Karibik, Mittelamerika und Nordeuropa.

Im Mittelmeerbereich sind bei den Veranstaltern der DER Touristik bereits mehr als 60% des Angebots in nachgefragten Winterzielen frei geschaltet – zum Beispiel die Kanaren und die Balearen. Auch Ägypten, die Türkei und Tunesien können bereits am Counter verkauft werden.

Vorteile für Frühbucher

Die Vorteile für KundInnen, sich jetzt schon für den Winterurlaub zu entscheiden: Viel Auswahl zu den günstigsten Frühbucherpreisen, zusätzliche Absicherung natürlich über Flex-Pakete möglich.

Preisbeispiele:

Ägypten, Hurghada, Calimera Blend Paradise (gehobene Mittelklasse), 7 Nächte im Doppelzimmer, All inclusive, inkl. Flug und Transfer, z.B. am 06.12.2023 ab Wien, pro Person ab 608 EUR

Spanien, Gran Canaria, Playa del Inglés, Bull Escorial & Spa (Mittelklasse), 7 Nächte im Doppelzimmer, Halbpension, inkl. Flug und Transfer, z.B. am 30.11.2023 ab Wien, pro Person ab 930 EUR

Mauritius, Nordküste, Pointe aux Canonniers, Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa (gehobene Mittelklasse), 7 Nächte im Doppelzimmer, Halbpension, inkl. Flug und Transfer, z.B. am 25.02.2024 ab Wien, pro Person ab 1.903 EUR

Thailand, Khao Lak, Bang Niang Beach, La Flora Khao Lak (gehobene Mittelklasse), 7 Nächte im Doppelzimmer, Frühstück, inkl. Flug, ohne Transfer, z.B. am 26.03.2024 ab Wien, pro Person ab 1.313 EUR

