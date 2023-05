FTI Touristik: Inforeise an die Türkische Riviera

Um sich während des Aufenthalts einen Einblick in das Hotelangebot an der türkischen Riviera zu verschaffen, übernachtete die Gruppe zunächst im Kirman Calyptus Resort & Spa Side und war dann im Ela Excellence Resort Belek untergebracht. Daneben wurden die bekannten High-Class All-Inclusive Hotels Maxx Royale und das Titanic Deluxe, sowie das in Österreich sehr beliebte Aquaworld Belek mit eigenem Strand und Wasserpark besucht.

Auch das Hotel Cullinan im schicken Boho-Style und direkt am Strand von Belek gelegen überzeugte die Experten.

Kulturelle & kulinarische Highlights

Abgerundet wurde die Reise mit kulturellen und kulinarischen Erlebnissen: Nachdem die TeilnehmerInnen am Bazar in Manavgat in die authentische türkische Lebenswelt eintauchen konnten, stand eine Bootsfahrt zum Manavgat Wasserfall auf dem Programm. Kulturelles Highlight war die antike Stadt Aspendos, gegründet im 5. Jhdt. v. Chr. und bekannt für ihr gut erhaltenes römisches Theater– eines der intaktesten Beispiele für römische Theaterarchitektur weltweit. Ein Bummel durch die Altstadt von Side inklusive Besichtigung des Tempels durfte ebenfalls nicht fehlen.

Gerhard Kliemstein von Columbus fand abschließend besonders lobende Worte für das Team von FTI Touristik: „Unter der gewohnt professionellen Leitung von Gürkan Taskiran mit Unterstützung der charmanten Claudia Schwab, sowie Ilma Purkovic und Manuel Ehlers vom Service-Team konnten wir nicht nur die Vielfältigkeit der Hotelpalette von FTI kennenlernen, sondern auch kulturelle Highlights der Türkei entdecken.“ (red)