Besucher des Themenparks SeaWorld Orlando dürfen sich ab 27. Mai 2023 auf eine neue aufregende Attraktion, bei der Achterbahn und Wellenreiten verschmelzen, freuen.

Vor der Eröffnung an diesem Wochenende hatten Inhaber der Jahreskarten bereits Gelegenheit, den Neuzugang ausgiebig zu testen. Parkpräsident Jon Peterson: „Das Feedback ist fantastisch. „Pipeline: The Surf Coaster“ ergänzt perfekt unser bestehendes Portfolio an aufregenden Fahrgeschäften. Mit einzigartigem Design und einem eindrucksvollen Fahrerlebnis hebt sich „Pipeline“ sicht- und spürbar von anderen Achterbahnen ab.“

Offizielle Eröffnungsfeierlichkeiten

Am Samstag, den 27. Mai, findet dann die offizielle Einweihungszeremonie statt, bei der das Eröffnungsband feierlich durchtrennt und die neue Attraktion für alle Gäste eröffnet wird. Als Partner für das neueste Fahrgeschäft konnte der Park die Fish & Wildlife Foundation gewinnen, die sich dem Schutz des wilden Floridas verschrieben hat und den Fahrgästen die natürlichen Land- und Wasserflächen des Staates näherbringen möchte.

Andrew Walker, Präsident und CEO der Organisation, freut sich über die Zusammenarbeit: „SeaWorld ist seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner im Naturschutz und wir sind sehr glücklich, die Zusammenarbeit fortzuführen und das Bewusstsein für die Bedeutung des Schutzes der Korallenriffe in Florida zu schärfen.“

Temporeiches Surf-Feeling

Die Fahrt auf der knapp 900m langen Strecke erfolgt stehend in klassischer Surferhaltung auf einem Wagen, der einem riesigen Surfbrett nachempfunden wurde. Die unter den Fahrgästen angebrachten Sitze heben und senken sich, um das Gefühl des Wellenreitens bestmöglich zu imitieren.

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 97 Stundenkilometern werden etliche Drehungen, Kurven, fünf „Airtime“-Elemente und eine Passage, die das Surfmanöver Alley-Oop – eine Drehung in der Luft gegen den Uhrzeigersinn – nachahmt durchfahren.

Mit der Eröffnung der neuen Attraktion sei SeaWorld Orlando, laut eigenen Angaben, nun der Themenpark mit den meisten Achterbahnen der Stadt. (red)