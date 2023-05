Hurtigruten: Zweites Postschiff mit Hybridantrieb

Wie das Unternehmen heute mitteilte, wurde die 1993 gebaute Kong Harald umfassend technisch modernisiert und mit neuster Technologie ausgerüstet, um die CO2- und Stickoxidemissionen (NOx) erheblich zu reduzieren. Die Kabinen und Gemeinschaftsbereiche wurden bereits 2016 und 2023 modernisiert. Damit ist die MS Kong Harald das zweite von drei Hurtigruten Postschiffen, die mit einem Hybridantrieb ausgerüstet werden. Die MS Nordlys soll noch in diesem Jahr folgen.



„Mit MS Kong Harald, die nun vollständig modernisiert wieder in See sticht, können unserer Gäste die weltweit einzigartige Seereise auf der Postschiffroute mit dem Original erleben und dabei die norwegische Küste noch ruhiger und umweltschonender erkunden“, erklärt Hedda Felin, CEO von Hurtigruten Norwegen.

Investitionen in Hybridantriebe

Hurtigruten Norwegen investierte im Rahmen eines umfassenden Modernisierungsprogramms bis 2024 insgesamt 100 Mio. EUR in die grüne Aufrüstung seiner sieben Postschiffe. „Dies ist eines der größten nachhaltigen Modernisierungsprojekte seiner Art in Europa und das größte in der Geschichte von Hurtigruten. Es ist ein wichtiger Schritt, um unsere bestehende Flotte nachhaltiger und die nächste Generation an Schiffen emissionsfrei zu gestalten“, sagt Felin weiter.

Mit der umfassenden Umrüstung folge Hurtigruten Norwegen dem Schwesterunternehmen Hurtigruten Expeditions, das 2019 das weltweit erste Hybrid-Expeditionsschiff MS Roald Amundsen vorgestellt hat.

Die Hurtigruten Group hat aktuell insgesamt fünf Schiffe mit Hybridantrieb im Einsatz.

Details zur Umrüstung

Die umweltfreundlichen Neuerungen auf MS Kong Harald auf einen Blick:

Der Umbau zu einem Hybridschiff mit zwei großen wiederaufladbaren Batteriepaketen (je 1.120 kWh) und neuen, effizienteren Motoren aus norwegischer Produktion reduziert die CO2-Emissionen erheblich und erhöht die Redundanz und Sicherheit;

SCR-Systeme senken die Stickoxid(NOx)-Emissionen um 80%;

Neue Schalttafeln und Energiemanagementsysteme;

Neue Propellerblätter, neuer bauchiger Bug, neue Getriebe und neue Kontrollsysteme zur Minimierung des Energieverbrauchs;

Aktualisierte und moderne Brückensysteme für Navigation und Manövrieren;

Optimierung des Rumpfes zur Verringerung des Luftwiderstands;

Neue Kessel zur Verbesserung der Wärmerückgewinnung aus den Hauptmaschinen, um den Energieverbrauch für die Heizung zu senken;

Installation hochmoderner Abwasseraufbereitungsanlagen zur Minimierung der Emissionen ins Meer;

Die Renovierung der Kabinen auf Deck 2 und 3 im Jahr 2023. Die weiteren Kabinen und Gemeinschaftsbereiche wurden 2016 renoviert;

Alle Schiffe von Hurtigruten Norwegen sind bereits mit einem Landstromanschluss ausgestattet, sodass in Häfen, in denen Landstrom verfügbar ist, keine Emissionen mehr entstehen;

Alle sieben Postschiffe von Hurtigruten Norwegen werden bis 2024 dem strengsten internationalen Standard für NOx-Emissionen (Stufe III) entsprechen;

Hurtigruten Norwegen wird zudem zertifizierte Biokraftstoffe verwenden, um die CO2-Emissionen weiter zu senken.

