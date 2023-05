TUI Österreich erhält Auszeichnung als Arbeitgeber

Im März kürte das Wirtschaftsmagazin trend in Kooperation mit der europäischen Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu und dem Marktforschungsunternehmen Statista wieder die besten Arbeitgeber Österreichs.

Unter über 1.400 Unternehmen erlangt TUI beim diesjährigen Ranking der 300 besten Arbeitgeber des Jahres 2023 in der Kategorie Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit den 1. Platz. In der Gesamtbewertung über alle Kategorien rangierte TUI auf dem 107. Platz und sichert sich damit das offizielle Gütesiegel „Top 300 Arbeitgeber 2023“.

Faktoren der Arbeitgeberattraktivität

Was aus der Studie außerdem hervorgeht ist, dass TUI im Vergleich zu Unternehmen aus anderen Branche speziell in Bezug auf das Image und Wachstum des Unternehmens, aber auch bei den Themen Miteinander und Vorgesetztenverhalten bei den Top Unternehmen vorne mit dabei ist.

„Uns ist es ein besonderes Anliegen, unsere Mitarbeitenden in Entscheidungsprozesse einzubinden, gemeinsam Ziele zu setzen und sie individuell zu fördern“, so Daniela Albrecht, Head of HR People & Culture TUI Österreich. Zudem sei das Unternehmen bemüht, Themen wie flexiblere Arbeitszeiten, Arbeiten im Ausland oder elternteilzeitähnliche Modelle für kinderlose Mitarbeitende anzubieten. Ein weiterer Schwerpunkt liege auf der Gesundheitsförderung der Mitarbeitenden sowie der Förderung von Nachwuchskräften und QuereinsteigerInnen - nicht zuletzt um dem Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken.

Insgesamt wurden bei der Studie von trend, kununu und Statista Ende 2022 8.000 ArbeitnehmerInnen in Österreich online befragt. Bewertet wurden Unternehmen mit mindestens 200 Mitarbeitenden aus 20 Branchen.

Neue Kampagne: Let’s TUI it

Im Rahmen der erst kürzlich veröffentlichten Employer Branding Kampagne „Let’s TUI it“ geben TUI Mitarbeitende weltweit echte Einblicke in ihre Arbeit – von Paris bis Boa Vista, vom Homeoffice bis hin zum Cockpit. Ziel der neuen Kampagne ist es, möglichst authentisch und nahbar zu zeigen, wie es ist, für TUI zu arbeiten um verstärkt potenzielle Mitarbeitende anzusprechen.

Für einige Standorte in ganz Österreich ist TUI noch auf der Suche nach Lehrlingen und Reiseprofis für ihre Reisebüros. Zudem werden Mitarbeitende in den unterschiedlichsten zentralen Bereichen gesucht.

Mehr Infos dazu unter: www.tui.at/karriere (red)