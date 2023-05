Ethiopian Airlines fliegt neu von Wien nach Kopenhagen

Die Nationalfluglinie Äthiopiens verbindet die beiden europäischen Hauptstädte ab sofort viermal wöchentlich mit dem Langstreckenflugzeug. Offiziell eröffnet wurde die neue Route heute von Lemma Yadecha Gudeta, CCO von Ethiopian Airlines und Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG im Rahmen eines Fototermins.

„Die Expansion von Ethiopian Airlines in Wien beweist Vertrauen in die Leistungsfähigkeit unseres Flughafens als internationales Drehkreuz. Neun Jahre nach der Aufnahme der Addis Abeba-Route bedient Äthiopiens Flag-Carrier nun neben Brüssel auch eine Verbindung nach Kopenhagen. Wir freuen uns sehr über die neue Strecke in Wien und die noch engere Zusammenarbeit mit Ethiopian Airlines“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

"Mit der Aufnahme dieses Fluges wird Kopenhagen zu einem wichtigen Gateway für Ethiopian Airlines in Nordeuropa und Südskandinavien. Dank des ausgedehnten Streckennetzes von Ethiopian Airlines in Afrika wird der neue Flug die Flugverbindungen zwischen Europa und Afrika verbessern und damit den Handel, den Tourismus und die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Kontinenten fördern", ergänzt Lemma Yadecha Gudeta, CCO von Ethiopian Airlines.

Flüge zwischen Wien & Kopenhagen

Die Flugverbindung wird ab sofort jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag mit einer Boeing 787 Dreamliner bedient. Ethiopian Airlines hebt dabei immer morgens gegen 7:00 Uhr Richtung Kopenhagen ab und landet am selben Tag gegen 21:00 Uhr wieder in Wien. Die Flugzeit zwischen Wien und Kopenhagen beträgt weniger als zwei Stunden.

Darüber hinaus profitieren Gäste der afrikanischen Airline von zwei 23 kg Freigepäckstücken sowie einer Mahlzeit an Bord.

"Sowohl unsere Geschäftsreisenden als auch Touristen profitieren von den vielfältigen Verbindungen und optimal abgestimmten Flugplänen der Ethiopian Airlines Group. Sie können von Wien aus sechsmal pro Woche direkt zu unserem umfangreichen Netzwerk von 63 Destinationen in Afrika fliegen. Darüber hinaus bieten wir Passagieren, die von Wien aus direkt nach Kopenhagen in Skandinavien fliegen, noch mehr Erreichbarkeit und Komfort.", so Saba G. Kassaye, General Manager von Ethiopian Airlines für Österreich und Osteuropa. (red)