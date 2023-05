MSC Cruises enthüllt Details zur Taufe der MSC Euribia

Die MSC Euribia sei für die Schweizer Reederei "ein Symbol für die Vision einer nachhaltigen Zukunft sowie den Respekt und die Verpflichtung, das marine Ökosystem zu schützen und zu erhalten". Weshalb die skandinavische Metropole nicht zuletzt aufgrund ihrer maritimen Historie und ihres Engagements für Nachhaltigkeit als Location ausgewählt wurde. Was darüber hinaus enthüllt wurde: Oscar-Preisträgerin Sophia Loren wird zum bereits 19. Mal die Rolle der Taufpatin für ein Schiff von MSC Cruises übernehmen.

Highlights der Taufzeremonie

Zu den weiteren geladenen Gästen die an der Feierlichkeit Anfang Juni in Kopenhagen teilnehmen werden, zählen lokale Würdenträger, wichtige Reisepartner, internationale Medien und zahlreiche VIPs. Die Moderation übernimmt dabei die bekannte dänische Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Model, Sarah Grünewald.

Highlights des Events werden unter anderem das traditionelle Zerschellen der Champagnerflasche am Schiffsbug, ein Gala-Dinner sowie Live-Performances sein, darunter ein DJ-Set des weltbekannten französischen DJs und Musikproduzenten Bob Sinclar. Darüber hinaus können sich die Gäste im Rahmen der Tauffeierlichkeiten einen ersten Einblick in die vielfältigen neuen Angebote, Bereiche und Erlebnisse an Bord des neuen Schiffes verschaffen.

Ersten Nordeuropa-Reisen ab Kiel

Am Tag nach der Taufe wird die MSC Euribia dann zu ihrem Heimathafen nach Kiel fahren. Ab dem 10. Juni beginnt sie von dort wöchentliche 7-Nächte-Kreuzfahrten nach Kopenhagen, Hellesylt, Ålesund und Flåm. Neben dem weltberühmten Geirangerfjord kreuzt das Schiff ebenso durch den nicht weniger schönen Aurlandsfjord.

Über die MSC Euribia

Die MSC Euribia sei, wie die Reederei in ihrer Aussendung betonte, „das Schiff für die Zukunft“ und verfügt so über das bisher energieeffizienteste Schiffdesign. Zudem ist es das zweite Schiff in der Flotte von MSC Cruises, das mit LNG angetrieben wird, dem derzeit saubersten und effizientesten Kraftstoff der Welt, der in großem Maßstab verfügbar ist.

Darüber hinaus wird das Schiff mit weiteren hochmodernen Umwelttechnologien ausgestattet, wie etwa fortschrittlichen Abwasseraufbereitungsanlagen sowie Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und innovativen Lärmschutzsystemen, die potenzielle Auswirkungen auf die Unterwasserwelt reduzieren.

Nähere Informationen zur MSC Euribia unter: www.msccruises.de/kreuzfahrt-angebote/msc-euribia (red)