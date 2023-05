vtours stellt Winterprogramm 2023/24 vor

Endlich darf wieder langfristig gebucht werden und aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen ist das auch durchaus ratsam. Auch die Aschaffenburger Urlaubsexperten empfehlen Kunden, sich schon frühzeitig den Sonnenplatz für den kommenden Winter, zu sichern. vtours stellt daher bereits die ersten Angebote für die Saison ab Oktober 2023 zur Buchung bereit - was auch von den Gästen dankend angenommen wird, wie der "zufriedenstellende Buchungstrend" bestätige.

Mittelstrecken-Ziele für den Winter

Ein vielseitiges Portfolio für beliebte Winterziele ist in allen gängigen Buchungskanälen eingestellt, im Fokus dabei mit viel Potenzial auf der Mittelstrecke die türkischen und ägyptischen Badeziele, Marokko und die Kanarischen Inseln. Zahlreiche Hotels in der Türkei punkten in der kühleren Jahreszeit mit beheizbaren Pools. Für Ägypten wurden die Kapazitäten insgesamt ausgebaut und für den Ferienort Sharm El Sheikh auf der Sinai-Insel werden auch im Winter Direktflüge für die Pauschalen paketiert. Mit dem Pickalbatros Villagio und Pickalbatros Portofino Vita intensivieren die Aschaffenburger die Zusammenarbeit mit der renommierten ägyptischen Hotelkette.

Noch rechtzeitig für die zweite Jahreshälfte werden bei vtours die kanarischen Inseln La Palma und La Gomera wieder in das Portfolio aufgenommen, sodass auch Naturliebhaber und Aktiv-Urlauber fündig werden.

Neue & bewährte Fernstrecke-Produkte



Auf der Fernstrecke liegen die Schwerpunkte auf den Malediven, Mauritius, der Dominikanischen Republik, Mexiko, Thailand, Sri Lanka und Sansibar. Mit zahlreichen Hotels auf Mauritius konnte das Produkt-Management besonders erfolgreich verhandeln und attraktive Raten einstellen. Mit den Villa Resorts und dem Reethi Faru hat sich vtours wieder besonders gute Verfügbarkeiten auf den Malediven gesichert.

Drei Häuser der Karisma-Kette werden in Mexiko neu aufgenommen, in Thailand wird die Region Krabi weiter ausgebaut und somit vielseitiger buchbar. Erfreulicherweise ist die Nachfrage für Sri Lanka insgesamt stark gestiegen, was für die Perle im Indischen Ozean eine positive Winterprognose verspricht.

Angebote für Langzeitaufenthalte

Eine besondere Zielgruppe sind Gäste, die über die normale Urlaubszeit hinaus verreisen und sich auf diese Weise den Winter verkürzen möchten. Langzeitaufenthalte ab 28 Tagen sind in den Destinationen Türkische Riviera, Tunesien, Ägypten, auf den Kanarischen Inseln und in Thailand im vtours-Portfolio zu finden.

Das bestehende Angebot wird täglich weiter ausgebaut und in allen gängigen Buchungskanälen freigeschaltet. (red)