Korean Air erhält 5-Sterne-Bewertung von Skytrax

Die Rating-Agentur wurde 1989 in London gegründet und bewertet seitherdie Servicequalität von Fluggesellschaften auf der ganzen Welt.

Auch in diesem Jahr haben SkyTrax-Auditoren Korean Air in einem Zeitraum von zwei Wochen als Mystery Shoppers getestet um anschließend die Service-Qualität in allen Bereichen - vom Check-in am Flughafen bis hin zum Service an Bord - zu bewerten.

Faktoren der 5-Sterne-Bewertung

Die Fluggesellschaft freut sich über die neuerliche Auszeichnung, da sie das Bestreben der Airline Gästen eine hervorragende Servicequalitäten zu bieten, würdige. Außerdem würde die 5-Sterne Bewertung die Neuerungen von Korean Air, darunter beispielsweise ein erweitertes Bordmenü, bekräftigen.

Darüber hinaus habe auch der Einsatz von Flugzeugen der nächsten Generation und die Optimierung des Customer Service zur positiven Bewertung beigetragen, wie Skytrax vermerkte. In den kürzlich eingeführten A321neo-Flugzeugen bietet Korean Air ihren Passagieren komplett flach zurückklappbare Business-Sitze, womit sie die erste koreanische Fluggesellschaft ist, die diese Funktion in einem Schmalrumpfflugzeug anbietet. Außerdem hat die Airline ihr Unterhaltungsangebot mit mehr als 300 Filmen aktualisiert, darunter beliebte koreanische Dramen, Unterhaltungsshows und K-Pop. (red)