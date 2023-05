Emirates investiert in nachhaltige Luftfahrt

Wie die Fluggesellschaft kürzlich verkündete, wird sie in den nächsten drei Jahren im Rahmen des "Aviation Sustainability Fund" 200 Mio. USD für Forschungs- und Entwicklungsprojekte (F&E), die sich auf die Reduzierung der Auswirkungen fossiler Brennstoffe in der kommerziellen Luftfahrt fokussieren, bereit stellen. Dies sei - so die Airline in ihrer Aussendung - das bisher größte Einzelengagement einer Fluggesellschaft im Bereich Nachhaltigkeit.

Sir Tim Clark, Präsident von Emirates Airline, erklärt dazu: „Fortschrittliche Treibstoff- und Energielösungen sind derzeit die größte Herausforderung für Fluggesellschaften, um ihre Umweltbelastung zu reduzieren. Wir stellen daher 200 Mio. USD bereit, um Forschung und Entwicklung in diesem Bereich voranzutreiben."

Weiters erklärte Clark zu diesem Investment": Es ist klar, dass unsere Branche mit den derzeitigen Möglichkeiten zur Emissionsreduzierung nicht in der Lage sein wird, die Netto-Null-Ziele in der vorgeschriebenen Zeitspanne zu erreichen. Wir glauben, dass unsere Branche bessere Lösungen braucht - deshalb suchen wir Partnerschaften mit führenden Organisationen in den Bereichen Forschung und Entwicklung. Unser Ziel ist es, einen sinnvollen Beitrag zu praktischen Lösungen für die langfristige Nachhaltigkeit der kommerziellen Luftfahrt zu leisten."

Emirates Initiativen zur Emissionsreduzierung

Die seit langem bestehende Umweltstrategie von Emirates konzentriere sich insgesamt auf die drei Bereiche: Emissionsreduzierung, verantwortungsbewusster Konsum und die Erhaltung von Wildtieren und Lebensräumen.

So beteilige sich die Airline seit ihrem ersten Flug mit SAF-Antrieb im Jahr 2017 beispielsweise aktiv am SAF-Markt und suche laut eigenen Aussagen dauerhaft nach Möglichkeiten, SAF einzusetzen. Ein Erfolg konnte dabei erst kürzlich gefeiert werden: So hat Emirates im Jänner in Zusammenarbeit mit Boeing und GE den ersten Demonstrationsflug mit 100% SAF-Antrieb erfolgreich durchgeführt. Allerdings sei das Angebot an biobasiertem SAF, dem derzeit einzigen kommerziell verfügbaren SAF-Typ, äußerst begrenzt. Nach Schätzungen der IATA decke das weltweite Jahresangebot an SAF weniger als 0,1 % des Bedarfs der Fluggesellschaften. Weshalb sich Emirates unter anderem an einer Reihe von Arbeits- und Interessensgruppen der Branche zum Thema nachhaltiger Flugkraftstoff beteilige.

Emirates investiert auch in Initiativen zur Nutzung erneuerbarer Energien. Dazu zählen unter anderem die Installation von Solarpanelen zur Stromversorgung einiger Betriebsgebäude in Dubai und der Einsatz von Elektrofahrzeugen sowohl in der Luft als auch am Boden.

Darüber hinaus verfüge die Fluggesellschaft über ein umfassendes Programm zur Treibstoffeffizienz. Im Rahmen dessen aktiv nach Möglichkeiten gesucht werde, um unnötigen Treibstoffverbrauch und Emissionen zu reduzieren.

Die Investition von Emirates in eine junge und moderne Flugzeugflotte ist nach wie vor die größte Verpflichtung zur Reduzierung der Emissionen. Die Fluggesellschaft hat derzeit 200 der neuesten Großraumflugzeuge von Airbus und Boeing bestellt, darunter A350 und 777X. (red)