EVA Air erhält erneut Skytrax-Auszeichnung

Während der fast einmonatigen Skytrax-Untersuchungen wurden zahlreiche Bereiche auf oder im Zusammenhang mit EVA Air-Flügen in Europa, den Vereinigten Staaten, Nordost- und Südostasien unter die Lupe genommen, darunter das gesamte Serviceangebot auf der offiziellen Website, digitale Dienste, Flughafendienste, Bordservice, Kabinenkomfort und mehr. Überprüft wurden auch die Economy-, Premium Economy- und Royal Laurel-Klassen der Fluggesellschaft.

"Es ist eine Ehre und die beste Bestätigung für die gute und harte Arbeit, die unsere MitarbeiterInnen tagtäglich leisten, wenn sie bei den jährlichen Audits von Skytrax acht Jahre in Folge die höchste Stufe von fünf Sternen erreichen. Es motiviert uns, unsere Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern", so EVA Air-Präsident Clay Sun.

Skytrax hob in der Analyse 2023 den reibungslosen Ablauf beim Boarding, das Bordservice, die Leistungen der Flugbegleiterinnen, das Bordgeschirr und das Unterhaltungssystem an Bord hervor. Besonders erwähnt wurden zudem die Sauberkeit in der Kabine, die Amenity Kits, die Kabinensicherheit und der Sitzkomfort in der Boeing-787 Royal Laurel Class von EVA Air.

Luftverkehrsrating von Skytrax

Skytrax ist eine renommierte internationale Organisation für Luftverkehrsratings, die Fluggesellschaften jährlich nach umfassenden Bewertungen und professionellen Analysen von Qualitätsstandards weltweit mit einem bis fünf Sternen auszeichnet.

Zu den untersuchten Kategorien gehören Flughafendienste, Sitzkomfort, Bordservice, Kabinenkomfort, Verpflegung, Bordunterhaltung, Dienstleistungen des Kabinenpersonals und mehr. Zu den Fluggesellschaften, die im Jahr 2023 die höchste 5-Sterne-Auszeichnung erhalten, gehören neben EVA Air auch Singapore Airlines, All Nippon Airways, Japan Airlines, Korean Air, Asiana Airlines, Qatar Airways, Cathay Pacific, Hainan Airlines und Garuda Indonesia. (red)