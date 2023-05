Asiana Airlines bedient Frankfurt-Seoul wieder mit Airbus A380

Wie die Airline kürzlich verkündete, wird die Maschine mit insgesamt 495 Sitzplätzen Frankfurt in den Sommermonaten wieder dreimal wöchentlich mit der koreanischen Hauptstadt verbinden.

Die Verbindung wird somit erstmals seit 2019 wieder mit dem Airbus 380 bedient. Zum Einsatz kommt der Flugzeug-Typ - aufgrund der hohen Nachfrage - bis 6. August 2023 jeweils mittwochs, freitags und sonntags. Die anderen Wochentage werden mit A-350 bedient.

Flugzeiten im Detail:

ab 12. Juli 2023 MI, FR, SO mit dem Airbus A-380:

Frankfurt - Seoul (Incheon): Abflug: 18:40 Uhr - Ankunft: 13:15+1 Uhr

Seoul (Incheon) Frankfurt: Abflug: 09:40 Uhr - Ankunft: 16:30 Uhr

Zwischenstopp einlegen lohnt sich

Warum nicht den Flugplanbedingten Zwischenstopp nutzen und bis zum Weiterflug eine kostenlos angebotene Hotelübernachtung (STPC) von Asiana Airlines in Anspruch nehmen?

Manche Flugverbindungen z.B. nach Australien lassen sich ohne flugplanbedingte Übernachtung in Korea nicht erreichen- hier lohnt es sich, in einem der angebotenen Hotels neue Energie für den Weiterflug zu sammeln und die Region vor den Toren der koreanischen Hauptstadt Seoul kennenzulernen. Aber auch bei flugplanbedingten Übernachtungen nach Japan oder China können Reisenden mit Asiana Airlines ohne Aufpreis im Hotel übernachten.

Für weitere Informationen steht die Asiana Airlines Verkaufsabteilung in Frankfurt am Main gerne zur Verfügung.

Nähere Infos zu Asiana Airlines unter: www.flyasiana.com (red)