Sunny2go bietet ab sofort Audioguides zur Destination

Der Qualitäts-Mietwagen-Veranstalter Sunny Cars hat sich wieder etwas Neues überlegt und bietet Kunden so ab sofort über den mobilen Urlaubsbegleiter Sunny2go Audioguides zur Destination. Damit erhalten Nutzer akustisch eine spannende Mischung aus Informationen über die Region, einzigartigen Ausflugstipps, kulinarischen Highlights oder lernen einige spezielle Vokabeln.

Wer lieber liest: auch das Reiseführer-Feature von Sunny2go wurde ausgebaut und bietet so Informationen zu 40 weiteren Zielen.



Die meisten FahrerInnen drehen während der Urlaubsfahrt ihre Boxen auf. Ob Musik oder Podcasts, akustische Unterhaltung steht hier im Fokus. „So entstand auch unsere Idee, die Lautsprecher zu nutzen, um mehr vom Reiseland kennenzulernen“, betont Detlef Hoffmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. „Wer bei Sunny Cars bucht, bekommt nicht nur automatisch unsere Rundum-sorglos-Leistungen, sondern auch den exklusiven Zugang zu Sunny2go. Und hier finden sich auch die neuen Podcasts.“

Infos über Land und Leute

Die deutschsprachigen Audioguides dauern je nach Destination etwa fünf bis acht Minuten. In dieser Zeit dreht sich alles um das Reiseland. Informationen, Tipps für den Urlaub vor Ort oder auch einen kleinen Sprachkurs gibt es auf die Ohren. Wer will, hört den Podcast direkt innerhalb des mobilen Urlaubsbegleiters an - auch offline - oder lädt ihn sich auf das eigene Gerät herunter. Los geht es mit den Guides in folgenden Zielgebieten Algarve, Costa del Sol, Curacao, Gran Canaria, Kreta, Lissabon, Madeira, Mallorca, Sardinien und Teneriffa. Weitere Ziele folgen im Laufe des Jahres.

Wie schnell der Ausbau der Features erfolgt, zeigt ein anderer Baustein von Sunny2go, der Reiseführer. Neben den bisherigen 180 Reiseführern stehen inzwischen Informationen zu 40 weiteren Reisezielen auf Deutsch zur Verfügung.

Details dazu und allen weiteren Services von Sunny2go unter: www.sunnycars.at (red)