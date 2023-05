For Family Reisen erweitert Orient-Angebot

Ganz neu ab diesem Herbst können Kinder ab zehn Jahren gemeinsam mit ihren Familien den Oman auf erlebnisreiche Art und Weise entdecken. Das gesamte Orient-Portfolio umfasst derzeit die Länder Ägypten, Jordanien, Marokko, Oman und Usbekistan. Viele Gruppentermine werden bereits garantiert durchgeführt.

Aufgrund hoher Nachfrage werden außerdem einige Zusatztermine aufgelegt. Ab 2024 soll die Destination Tunesien die Auswahl für Reisen in den Orient bei For Family Reisen bereichern.

Was für eine Reise in den Orient spricht

Die große Nachfrage an Orient-Reisen ist mitunter durch die geringe Zeitverschiebung und vergleichsweise wenigen Flugstunden begründet. An vielen großen Flughäfen im deutschsprachigen Raum gibt es direkte Flugverbindungen, das bedeutet für Familien eine entspannte An- und Abreise.

Weiterer Aspekt ist das Klima: auch im Herbst und an Ostern herrscht angenehmes Bade-Wetter an den Stränden des Orients.

Außerdem legen die Menschen in den arabischen Ländern viel Wert auf Gastfreundlichkeit. Dies gilt auch für Kinder, die im Orient einen hohen Stellenwert genießen. For Family Reisen legt daher auch ein besonderes Augenmerk auf Begegnungen mit den Menschen vor Ort. So werden die Gruppen durch einheimische Guides begleitet und es gibt immer wieder Interaktionen mit der lokalen Bevölkerung.

Ein weiterer wichtiger Grund, der für eine Reise in den Orient spricht, ist der medizinische Standard. Dieser ist ausgesprochen gut und besonders Privatkliniken bieten eine medizinische Versorgung auf sehr hohem Niveau. Wichtig hierbei ist der Check nach einer Auslandskrankenversicherung. For Family Reisen unterstützt auch bei diesen Zusatzleistungen.

Neue Familienreise: Oman Family & Teens

Die Gruppenreise startet Ende September mit der Pilotreise und ist für Kinder ab zehn Jahren geeignet. Auf dieser abenteuerreichen Route erkunden Familien mit Jugendlichen die einzigartigen Naturlandschaften des Sultanats mit der modernen Hauptstadt Muscat. Teil der Erlebnisse ist die größte Sandwüste der Erde, die Küste mit ihrer bunten Unterwasserwelt und den Meeresbewohnern, die Daymaniyat-Inseln sowie die Schluchten und Bergdörfer im Gebirge. Die einwöchige Reise mit optionaler Verlängerung verspricht Abwechslung, nicht zuletzt durch das Highlight – zwei Übernachtungen im Wüstencamp mit Sandboarding-Tour.

Weitere Infos zu For Family Reisen unter: www.familien-reisen.com (red)