Flandern: Botschafter des guten flämischen Geschmacks

21 Spitzenköche, Chocolatiers, Brauer, Käse-Affineurs und kulinarische Schaffende haben sich im Mai 2023 zu einem Kollektiv zusammengeschlossen, um ihre Heimat Flandern als exklusives kulinarisches Ziel im In- und Ausland weiter zu etablieren. Sie haben es sich gemeinsam zur Aufgabe gemacht, Feinschmeckern aus der ganzen Welt die verborgenen Schätze und Geheimnisse der flämischen Gastronomie und Esskultur näher zu bringen.

Was bedeutet „Goesting?“

„Goesting“ bezeichnet im Flämischen die Lust auf die schönen Dinge des Lebens. Jeder kennt das innere Verlangen nach gutem Essen, feiner Schokolade, einem kühlen, wohlschmeckenden Bier, klangvoller Musik oder auch nach Liebe und Freundschaft. In Flandern gebraucht man dafür ein besonderes Wort: „Goesting“ ist die perfekte flämische Übersetzung für diese Lust das Leben zu genießen.

Flandern als kulinarisches TOP-Reiseziel

Das Reiseziel Flandern zeichnet sich durch eine breite Palette an lokalen Produkten, köstlichen Gerichten, außergewöhnlicher Handwerkskunst und einer aktiven Ess- und Trinkkultur aus und ist damit die perfekte Destination für Genießer. "Die Flamen sind echte Feinschmecker, gutes Essen und Trinken sind tief in ihrer DNA verwurzelt. Sie kommen oft und gerne in unsere Restaurants, was es mir ermöglicht, meinen Beruf voll und ganz auszuüben. Die Tatsache, dass ich Teil eines Kollektivs leidenschaftlicher kulinarischer Fachleute sein kann, ist fantastisch. Ich bin stolz darauf, gemeinsam mit ihnen den kulinarischen Reichtum Flanderns weiterzuentwickeln und zu verbreiten", sagt der Chefkoch Wim Ballieu.

Profis mit Leidenschaft

Frédéric Van Tricht, Käse- Affineur ist stolz Teil der Initiative 'Botschafter von GOESTING' zu sein: "Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mich mit anderen Profis zusammenzutun, die dieselbe Leidenschaft für Essen und Trinken teilen wie ich. Es ist die perfekte Gelegenheit, der Welt zu zeigen, wie köstlich und herausragende die lokalen Produkte in Flandern sind. In Flandern weiß jeder, was ‚goesting‘ bedeutet. Aber was es den Menschen gibt, ist für jeden anders. Es hängt davon ab, wo du bist, wen du fragst und zu welcher Jahreszeit. Selbst unsere Wörterbücher geben unterschiedliche Bedeutungen an. Um herauszufinden, was es bedeutet, muss es das internationale Publikum es also selbst herausfinden.“ (red)