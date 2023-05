Um die Werte des seit beinahe dreißig Jahren auf Flusskreuzfahrten und Gesellschafsreisen spezialisiert Unternehmens verstärkt nach außen zu tragen, hat sich Firmengründer und -inhaber Anton Aigner für die Zusammenarbeit mit der Social Media Boutique entschieden.

„Ich möchte mich mit noch größerer Intensität meiner Leidenschaft, dem Kerngeschäft, widmen. Durch die Kooperation mit der Social Media Boutique werden intern Kapazitäten frei, die wir benötigen, um die Ziele, die wir uns für das kommende Jahr gesetzt haben, zu erreichen“, sagt Anton Aigner zur Auslagerung der Pressearbeit.

Neue Stimme für GTA

Die Stimmen resp. Köpfe hinter Social Media Boutique sind dabei zwei österreichische Vollblut-Touristikerinnen: Sonja Parapatits, Social Media Expertin mit jahrzehntelanger Erfahrung im Airline- und Veranstalter-Salesbereich, und Yvette Polasek, die sich seit rund drei Jahrezehnten auf PR, Kommunikation und Marketing spezialisiert.

„Wir freuen uns, GTA Touristik in Pressebelangen am österreichischen Markt vertreten zu dürfen. Das Produktportfolio bietet eine breite Facette an spannende Aspekten rund um die qualitativen Reiseprodukte und wir freuen uns, diese erzählen und nach außen tragen zu dürfen“, sagen Sonja Parapatits und Yvette Polasek.

Mehr Infos zu GTA Touristik unter: www.gta.at (red)