TUI Magic Life-Pep für Ägypten

Im Pep-Offer inkludiert ist der Direktflug mit European Air Charter ab Wien nach Marsa Alam sowie die Übernachtung im Vier-Sterne-Club auf Basis All Inclusive. Das Angebot ist ab sofort bis 15. Mai für den Reisezeitraum 27. Mai bis 1. Juli für eine Aufenthaltsdauer von einer Woche buchbar.

Details zum PEP

Das Angebot ab 529 EUR pro Person ist für eine Woche Aufenthalt im TUI Magic Life Kalawy im Standard-Doppelzimmer auf Basis All inclusive mit Flug ab Wien nach Marsa Alam und Transfer für einen Agent und zwei Begleitpersonen oder eine Begleitperson und zwei Kinder gültig. Kinder bis 15,99 Jahre zahlen 199 EUR (pro Kind). Die Aufzahlung für ein Familienzimmer beträgt bei einem einwöchigen Aufenthalt vom 10. bis 24. Juni 25 EUR pro Person und vom 24. bis 1. Juli 50 EUR pro Person.

Flugzeiten (Samstag):

VIE – RMF: 07:40 – 12:50 Uhr

RMF – VIE: 03:10 – 06:40 Uhr

Buchungsanfragen: an reisestelle@tui.at oder yield@tui.at

Über den TUI Magic Life Kalawy

Der Vier-Sterne Club TUI Magic Life Kalawy zählt zu den beliebtesten Clubs der TUI Gäste und liegt direkt am Roten Meer. Der Club eignet sich als idealer Erholungsort für Paare, Familien und Alleinreisende. Direkt vor dem Club befindet sich eine Badebucht, die zum Schnorcheln, Tauchen, Windsurfen, aber auch zum Entspannen einlädt. Zusätzlich bietet die Clubanlage eine große Auswahl an Fitness- und Entertainmentprogrammen sowie zahlreiche Relax-Möglichkeiten an den fünf Pools und im Wellnessbereich. (red)