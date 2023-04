Celebrity Cruises: Kunst-Touren im schwimmenden Museum

Die öffentlichen Bereiche an Bord von Celebrity Cruises bieten viele Design- und moderne Kunstelemente, welche die Schiffe zu einem schwimmenden Museum machen. So gibt es zum Beispiel auf der Celebrity Beyond, dem neuesten Schiff der Flotte, eine Kunstsammlung an Bord, die 4.500 verschiedene Kunstwerke umfasst. Sie stammen von rund 700 KünstlerInnen aus mehr als 40 Ländern aller Kontinente.

Alle Schiffe der neue Edge-Klasse von Celebrity Cruises bieten ein auffälliges, überdimensional großes Kunstwerk am Pool. Auf der Celebrity Beyond ist das auf Deck 14 ein gebückter Mann, der die Last eines weißen Elefanten am Rücken balanciert. Die Skulptur „L’origine“ des französischen Künstlers Fabien Merelle symbolisiert das Überwinden scheinbar übermenschlicher Probleme.

Auch die Celebrity Apex, das Vorgängerschiff der Celebrity Beyond, verfügt über eine Sammlung von mehr als 4.000 Kunstwerken auf dem gesamten Schiff, darunter viele Fotografien, Gemälde und Skulpturen. Optisch auffällig ist „Faces of Identity“, eine große Maske des südafrikanischen Bildhauers Lionel Smit. Diese bronzene Skulptur steht auf Deck 14 vor dem Oceanview Cafe. Die Celebrity Edge – es ist das erste Schiff der innovativen Edge-Klasse – bietet ebenfalls mehr als 4.000 Kunstwerke. Am Pool fällt ein großer weißer Schmetterling auf. Das Werk „Dream Machine” stammt vom brasilianischen Künstler Rubem Robierb.

Führungen für Kunst-Interessierte

Interessierte Gäste können an Bord aller drei Schiffe der Edge-Klasse eine „Art, Architecture & Design“-Tour buchen. Auf dem rund 75-minütigen Rundgang, der mehrmals in der Woche angeboten wird, werden die bedeutendsten Objekte des jeweiligen Schiffes besichtigt. Ein fachkundiger Guide erklärt zahlreiche Details. Die Art-Tour kostet umgerechnet rund 50 EUR. Interessierte Passgiere finden mehr Details zu den einzelnen Kunstwerken auch in einem „Art Book“ sowie in einer „Art Collection“-Mappe, die in allen Kabinen ausliegt.

Europa-Fahrten im Sommer

Celebrity Cruises wird in diesem Sommer mit sieben Schiffen nach Europa kommen – dazu gehören auch die neuesten Schiffe der Edge-Klasse. Sie bieten verschiedene 5- bis 14-tägige Routen sowie eine Vielzahl an einwöchigen Kreuzfahrten an. In elf Häfen bleiben die Schiffe zwei komplette Tage, um noch mehr Zeit für Besichtigungen und Landgänge zu haben. (red)