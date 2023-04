Dorint City-Hotel Salzburg wird modernisiert

Seit Ende 2020 gehört das Dorint City-Hotel Salzburg wieder zur deutschen Dorint Hotelgruppe mit derzeit 66 Häusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Haus in der Salzburger Innenstadt ist sowohl für Individualreisende passend als auch mit vier Tagungsräumen ein führendes Tagungs- und Seminarhotel in der Mozartstadt.

Die meisten der 139 Gästezimmer sind inzwischen renoviert worden, haben neue Bäder und einen zeitgemäßen „Look & Feel“ erhalten, wie die Hotelkette informiert. Im Herbst geht die Modernisierung in die zweite Runde. Dann folgen die Hotellobby, die eine gemütliche, deutlich größere Bar erhält und auch das Restaurant wird umgebaut und neu designed.

Hoteldirektor Florian Noppinger steuert die Modernisierung seit Monaten bei laufendem Betrieb: „Es ist bisweilen eine echte Gratwanderung, Gäste während einer so massiven Baumaßnahme im Hotel zu haben. Bis jetzt läuft aber alles planmäßig.“ Jörg T. Böckeler, CEO der Dorint Hotelgruppe ergänzt: „Unser Dorint soll nach der Modernisierung mehr denn je ein Treffpunkt der Salzburger werden. Ganz gleich, ob Firmen-Event oder Familienfest, Business-Lunch oder „Afterwork-Drink“ in der neuen Bar.“ (red)