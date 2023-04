Discovery Channel zeigt Scenic Eclipse-Serie

Das Drehteam begleitet die Scenic-Crew auf See und nimmt die ZuschauerInnen mit auf eine Entdeckungsreise: von der gastronomischen Vielfalt an Bord, dem persönlichen Butler-Service in jeder Suite bis hin zu Hubschrauberflügen und Tauchgängen in einem speziell angefertigten U-Boot. Die Serie dokumentiert, wie Gäste der Scenic Eclipse die weltweit kulturell reichsten Reiseziele auf sieben Kontinenten, einschließlich der Antarktis, erkunden können. Die Serie „Maritime Masters“ wird erstmals auf Discovery Channel ab Mitte Mai in 20 Sprachen international ausgestrahlt.

„Wir freuen uns sehr, dass Warner Bros. Discovery die Scenic Eclipse als Maßstab für Ultra-Luxus- und Expeditionskreuzfahrten ausgewählt hat“, so Glen Moroney, Gründer und Vorsitzender von Scenic Luxury Cruises & Tours. „Die Zusammenarbeit ist die perfekte Plattform, um dem Publikum weltweit Einblicke in unser innovatives Schiffsdesign, unsere außergewöhnliche Crew und die einmaligen Erlebnisse der Gäste zu geben – jetzt auch ganz neu mit unserer zweiten Discovery Yacht Scenic Eclipse II, die erst am 13. April ausgelaufen ist."

Die Serie gewährt einen Blick hinter die Kulissen des Luxuskreuzfahrtschiffs mit seinem hochprofessionellen Personal, das den Gästen rund um die Uhr zur Seite steht: Vom Director of Food and Beverage der Scenic Group Oceans, Tom Götter, der die zehn Gourmet-Erlebnisse an Bord betreut, bis hin zum Expeditionsteam aus Naturforschern, Geologen und Meeresbiologen, welche die Ausflüge begleiten. (red)