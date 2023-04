Webinar: Royale Sehenswürdigkeiten in Großbritannien

Am 6. Mai wird sich King Charles III. mit Queen Camilla vom Buckingham Palace auf den Weg in Richtung Westminster Abbey begeben, wo die Krönungszeremonie stattfinden wird. Auf der Prozessionsroute werden Ihre Majestäten an mehreren Sehenswürdigkeiten vorbeikommen, die auf eine jahrhundertelange, spannende royale Geschichte zurückblicken.

Im Webinar informiert Birthe Pohlmeyer (VisitBritian, B2B Marketing Executive DACH) gemeinsam mit Alan Greer von Historic Royal Palaces (Business Development and Sales Executive) über diese und weitere royale Sehenswürdigkeiten in Großbritannien, deren Besuch sich für KundInnen unbedingt lohnt. Das einstündige Webinar-Programm in deutscher Sprache umfasst: Informationen zur Krönung von König Charles III., Vorstellung royaler Sehenswürdigkeiten in Großbritannien, Vorstellung von Historic Royal Palaces – Sehenswürdigkeiten; Fragen & Antworten.

Eine Aufzeichnung des Webinars sowie weitere hilfreiche Informationen werden im Anschluss an registrierte TeilnehmerInnen gesendet.

Datum: 6. Mai 2023

Beginn: 9:30 Uhr

Registrierung hier: https://visitbritain.webex.com/webappng/sites/visitbritain/meeting/register/