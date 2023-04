AIDA Winterrouten 2024/2025 ab sofort buchbar

Die winterlichen Sonnendestinationen reichen von der Karibik über Fernost bis zu den Kanaren. Die Kulturschätze des Mittelmeers oder die Naturschönheiten im hohen Norden stehen ebenfalls auf dem Routenprogramm.

Karibik-Reisen

In der Karibik werden drei AIDA Schiffe stationiert. Die Reisen von AIDAbella und AIDAluna starten ab La Romana, Montego Bay oder Fort-de-France auf Martinique und befahren auf unterschiedlichsten Routen die karibischen Inseln, Mexiko und Mittelamerika. AIDAluna bringt ihre Gäste auf jeder zweiten Mittelamerika-Reise in den neuen Hafen Santa Marta in Kolumbien. AIDAperla bietet Reisen unter anderem zu den ABC-Inseln ab La Romana oder Barbados an. Mit der AIDAmar geht es im Dezember und Jänner zur „Großen Winterpause Karibik“ ab Hamburg und zurück (ganz ohne Flug). Silvester verbringt AIDAmar auf Curacao.

Asien & Orient

Vier verschiedene Routen bietet die AIDAstella in Asien. Ab Bangkok/Laem Chabang geht es auf 14- und 21-tägigen Reisen beispielsweise nach Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien, Hongkong, Philippinen und Vietnam. Den Jahreswechsel verbringen Gäste auf der Weihnachts- und Silvesterreise in Singapur. Der Orient wird von AIDAprima auf zwei verschiedenen Routen ab Dubai oder Abu Dhabi bereist. Sie führen nach Muscat (Oman) und nach Doha (Katar) oder aber ins Königreich Bahrain und nach Sir Bani Yas. Die 7-tägigen Reisen können auch kombiniert als 14-Täger gebucht werden.

Vulkaninseln im Atlantik

AIDAcosma wird von November 2024 bis April 2025 Reisen rund um die Kanaren und nach Madeira anbieten. Die 7-tägigen Kreuzfahrten starten wahlweise ab Gran Canaria oder ab Teneriffa. AIDAblu bietet zwei verschiedene 7-tägige Kanaren-Routen ab Gran Canaria an, wobei die eine mit einem Stopp auf der Insel La Gomera und die andere mit dem Besuch der Blumeninsel Madeira punktet. Wer die ganz große Kanaren-Auszeit sucht, kann mit AIDAmar zu Beginn und zum Ende der Wintersaison auf „Große Winterpause“ ab/ bis Hamburg gehen.

Im östlichen und westlichen Mittelmeer

AIDAdiva startet ab Palma zu 9- bzw. 12-tägigen Reisen nach Spanien, Portugal und zu den Kanaren oder in sieben Tagen ab Rom (Civitavecchia) nach Italien und Malta. Auf neuen 14-tägigen Reisen im östlichen Mittelmeer mit AIDAstella besuchen Gäste die griechische Inselwelt, Zypern und Ägypten. Ab Antalya bietet AIDAblu zwei neue 7-tägige Reisen an. Für die Ostertage 2025 hat AIDAprima Reisen ab Palma oder Barcelona nach Málaga, Cadiz und Cartagena im Gepäck. Längere Liegezeiten ermöglichen den Gästen, die berühmte Semana Santa, die Heilige Woche mit zahlreichen Prozessionen, zu erleben.

Nordeuropa-Routen

AIDAnova überwintert in nordischen Gefilden und ist von November 2024 bis April 2025 an der Elbe zu Gast: Von Hamburg aus stehen im Wechsel Reisen zu den Metropolen und nach Norwegen & Dänemark auf dem Programm. Besonderes Highlight sind die Festtagsreisen: Gäste an Bord von AIDAnova erleben den Silvesterabend und den Neujahrstag in Kopenhagen. AIDAsol geht im Oktober 2024 auf Weltreise. Ab 27. Oktober 2024 nimmt das Schiff Kurs auf 41 Häfen in 17 Ländern auf vier Kontinenten und als Highlight gleich sechs Destinationen auf Neuseeland. Ab Februar 2025 stehen drei Reisen „Winter im hohen Norden“ auf dem Programm. Von Hamburg geht es in das Land der Polarlichter.

Vorteile für Frühbucher

Bei Buchung zum AIDA PREMIUM Tarif winken bis zu 900 EUR Frühbucher-Plus-Ermäßigung für Winterabfahrten 2024/25 bei Buchung bis 30.04.2024. Das Kontingent ist limitiert und gilt für die 1. und 2. Person in der Kabine. Weitere Vorteile des AIDA PREMIUM Tarifs sind u.a. die Wahl der Wunschkabine, das deutschlandweit gültige AIDA Rail&Fly Ticket sowie an Bord täglich zwei Flaschen Mineralwasser und ein 250-MB-Internetpaket. (red)