Hoteleröffnung des Bassena Wien Donaustadt

Im Mittelpunkt stand, im wahrsten Sinne des Wortes, die Bassena des 198 Zimmer Hotels. An der zentralen Wasserstelle inmitten der Lobby fließt frisches Hochquellwasser in ein klassisches Alt-Wiener Bassena-Becken. Früher war die Bassena in Mietshäusern ein Ort der Begegnung, beim Wasserbecken trafen sich die BewohnerInnen zum Tratsch. Dieser Gedanke wird auch hier wiederbelebt. Mitten im Stadtentwicklungsgebiet Vienna Twentytwo nahe UNO-City und Austria Center sollen sich hier StädteurlauberInnen ebenso wie Businessreisende wohl fühlen.

Zweites Hotel in Wien

„Mit urbanem Feeling und Community-Angeboten sprechen wir bei Bassena Reisende an, die den individuellen Charme unserer Hotels schätzen. Die offene Atmosphäre im neuen Bassena Wien Donaustadt erinnert an den Besuch bei FreundInnen. Die Gäste treffen sich am zentralen Bassena-Wasserbecken zum Austausch mit unseren Hosts. Wir leben Gastfreundschaft auf Augenhöhe”, sagt Martin Winkler, CEO des Verkehrsbüros. Ihr Debüt feierte die junge Hotelmarke von Verkehrsbüro Hospitality mit dem Bassena Wien Messe Prater im Frühjahr 2020.

„Unsere Gäste sind mehr als Gäste – denn wir sind auch mehr als ein Hotel. Hier entstehen Freundschaften, hier treffen sich Gleichgesinnte. Bei uns trifft Reiselust auf Nachbarschaft." Bassena Managerin Kristina Schlüter

Das Hotel in einem neunstöckigen Gebäude hat 198 Zimmer und einen öffentlichen Bereich mit Bibliothek, Kitchen, Wohnzimmer, Wintergarten und Terrasse. Es gibt Besucherparkplätze und einen Fitnessraum.

Bei der Eröffnungsshow nahmen MusicaldarstellerInnen die Gäste mit auf eine musikalische Zeitreise durch die Geschichte der Bassena. Als kulinarische Stärkung wurde Wiener Küche mit modernem Touch serviert, regionale Produkte gemischt mit Einflüssen aus aller Welt. Danach begaben sich die Gäste auf Erkundungstour durch das Hotel. Im Magic Room verzauberten die amtierenden Weltmeister der Mentalmagie Anca & Lucca die Gäste, in der Secret Bar wurden speziell für den Abend kreierte Drinks gemixt und im Atelier konnten man sich als Erinnerung von einem Künstler porträtieren lassen. (red)