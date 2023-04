NCL: Interaktive Installation an Bord der Viva

Wie Norwegian Cruise Line (NCL) stolz verkündete wurde der britische Digitalkünstler Dominic Harris damit beauftragt, exklusiv für die in Kürze fertiggestellte Norwegian Viva ein interaktives Kunstwerk zu erschaffen.

„Every Wing Has a Silver Lining“ ist dabei mit 15,8m Länge Harris’ größtes Werk und gleichzeitig hinsichtlich der rohen Rechenleistung eines der größten digitalen, interaktiven, in Echtzeit auf die Bewegungen und Berührungen der Vorübergehenden reagierenden Kunstwerke überhaupt.

„Wir können es kaum abwarten, diesen Sommer unser erstes interaktives, digitales Kunstwerk an Bord der Norwegian Viva zu enthüllen“, sagte Sarah Hall, NCLs Art Director für Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. „Von Anfang an hat uns Dominics kreative Vision für dieses einzigartige und besondere Stück fasziniert und wir wussten, dass Konzept und Design nahtlos zur Metropolitan Bar passen und sie ideal ergänzen werden. Ich hoffe, dass die Gäste dieselbe Faszination empfinden wie ich, wenn sie mit Dominics Kunst interagieren.“

An Bord wird das Werk in der nachhaltigen Metropolitan Bar zu sehen sein. Harris’ ikonische Schmetterlingsmotive kennzeichnen auch diese Installation: Die mit silbernen Flügeln versehenen Tiere werden dynamisch auf die Bewegungen in der Umgebung reagieren und sich so im Tagesverlauf ständig anders präsentieren, wodurch eine Verbindung mit dem Betrachtenden entstehen soll.

Kunst an Bord

„Wir bei NCL glauben an die starke Verbindung von Kunst und Reisen und präsentieren nicht nur Werke von bekannten internationalen Künstlern, sondern unterstützen auch aufstrebende Kunstschaffende aus aller Welt“, erklärt Sarah Hall weiter. So gibt es an Bord der Norwegian Viva, die in diesem Sommer debütiert, mit The Concourse auch einen Art-Walk auf dem Ocean Boulevard, auf dem sechs moderne Skulpturen von Künstlern wie Kevin Box, Arik Levy und Sophie Elizabeth Thompson zur Schau stehen werden. (red)