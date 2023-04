Die Scenic Eclipse II auf Jungfernfahrt ab Lissabon

Mit der Scenic Eclipse II und seinen 114 Suiten verdoppelt das Unternehmen die Kapazität auf dem Markt für exklusive Entdeckungsreisen. Das 167 Meter lange Schiff ist nahezu identisch zum Schwesterschiff, der Scenic Eclipse, die seit 2019 unterwegs ist. In den ersten zwei Monaten wird die Scenic Eclipse II die malerische Küste Italiens, Kroatiens, Montenegros, Spaniens und Frankreichs erkunden, bevor sie für Arktis-Expeditionen in Richtung Norwegen fährt.

Wahrgewordener Traum

"Die Ankunft der Scenic Eclipse II ist ein wahr gewordener Traum. Sie zu sehen, ist ein Beweis für die unglaublich harte Arbeit des Teams der Scenic Gruppe und MKM Yachts. Die Gäste sagen uns jeden Tag, dass sie nicht glauben können, was sie erleben, wenn sie mit uns auf Reisen gehen - die Scenic Eclipse II wird das noch einmal steigern. Wir haben die Grenzen, was auf einem Luxusschiff möglich ist, sowohl in Bezug auf den Komfort als auch auf die Technologie verschoben", so Glen Moroney, Gründer und Vorsitzender von Scenic Luxury Cruises & Tours, der mit seiner Frau Karen ebenfalls an der Jungfernfahrt teilnimmt.

Neuheiten an Bord

Unter der Leitung von Kapitän Erwan le Rouzic kommen die Gäste auf der Jungfernfahrt in den Genuss von den erweiterten Räumlichkeiten, neuen kulinarischen Erlebnissen und exklusiven Kulturereignissen. Neu ist das Sky Deck, das einen 270-Grad-Panoramablick und eine moderne Sky Bar mit Innen- und Außenbestuhlung bietet. In den sechs privaten Cabanas genießen Gäste die Aussicht. Eine weitere Neuerung ist der große, ovale Pool. Als perfekter Ort für Partys an Deck wurde der Poolbereich mit komfortablen Möbeln ausgestattet.

Kunst an Bord

Das Kunstwerk des in Großbritannien geborenen Künstlers Carl Hush ziert das Koko's Asian Fusion Restaurant an Bord. Der gefeierte Künstler, dessen Werk Street Art, Collage und Malerei umfasst, bezieht sich stark auf die japanische Kultur. Zu den weiteren Kunstwerken an Bord gehören ein exklusives Wandgemälde des kroatischen Designers Slaven Kosanovi Lunar im Night Market @ Koko's und die Kunstharz-Mixed-Media-Arbeiten von Mitch Gobel, der im australischen Byron Bay lebt, in der Scenic Bar & Lounge und in jeder Gästesuite.

Aufregender Reiserouten für 2023 und 2024

Von der Arktis im Sommer - mit Erkundungen in Norwegen, Grönland, Island und Kanada - geht es zu den Britischen Inseln, bevor es über den Atlantik in die Karibik, durch den Panamakanal nach Südamerika und schließlich im Winter nach Chile, Argentinien und in die Antarktis geht. Im März 2024 steuert die Scenic Eclipse II über den Pazifik nach Französisch-Polynesien, Tahiti und Fidschi und wird im australischen Winter zu Erkundungstouren an der Kimberley-Küste aufbrechen. Bis Oktober 2024 gehören Neuseeland, Indonesien und die Salomon-Inseln zu weiteren Zielen im Pazifik. (red)