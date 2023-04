Mehrere Airlines zeigen Interesse an TAP

Lufthansa und Air-France KLM hörten sich in Portugal nach Rechts- und Kommunikationsberatern um, sagte ein mit dem Vorgang Vertrauter bei einer Anwaltskanzlei in Lissabon am Donnerstag. Das Nachrichtenportal ECO berichtete, der Mutterkonzern von British Airways und Iberia, IAG, habe zu diesem Zweck schon Experten ausgewählt. Auch ein Insider bei einer PR-Agentur erklärte, die drei Airline-Konzerne würden bald ihre Ratgeber auswählen. Lufthansa, IAG und Air France-KLM wollten sich dazu nicht äußern.

LH: Interessanter Kandidat

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte Anfang März erklärt, TAP sei für die Lufthansa neben der italienischen Fluglinie ITA Airways ein interessanter Kandidat mit Blick auf eine Konsolidierung in der Branche. Zunächst muss die Lufthansa aber die Verhandlungen über einen Einstieg bei ITA mit der italienischen Regierung abschließen. Das wurde vor Ablauf einer Frist am 24. April erwartet. (APA/red)