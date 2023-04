FH Wien & AUA bieten Gepäckabholung von Zuhause an

Mit dem neuen Angebot erhöhen Flughafen Wien und Austrian Airlines gemeinsam mit dem Kooperationspartner Airportr das Service-Portfolio für Flugreisende in Wien. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit unseren Partnern Austrian Airlines und Flughafen Wien bei diesem Projekt. So können wir nun auch in Wien und rechtzeitig vorm reiseintensiven Sommer unser Serviceangebot für komfortablen Gepäcktransport anbieten", so Randel Darby, CEO von Airportr.

Gepäckservice steht ab sofort zur Verfügung

Seit heute, 12. April 2023, können Reisende auf Austrian Airlines Flügen ihr Gepäck vorab zum Flughafen bringen lassen. Dabei wird das Check-in-Gepäck ganz einfach etwa am Vortag an einem Wunschort übergeben - das Aufgeben und die mögliche Wartezeit können sich Nutzer somit sparen. An der Zieldestination angekommen erhalten Reisende ihren Koffer dann wie gewohnt am Gepäckband wieder.

Gemeinsam mit Austrian Airlines und Airportr erleichtern wir Reisenden den Abflug am Flughafen Wien. Dank der Gepäckabholung von zuhause starten Passagiere ab sofort ohne Check-in Wartezeit und noch entspannter in den wohlverdienten Urlaub. Rechtzeitig vor der Sommersaison bauen wir damit die Servicequalität in Wien noch weiter aus“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Das Service kann derzeit mit Abholung in Wien in Anspruch genommen werden und die ersten 200 Buchungen sind im Rahmen eines Testlaufs mit Abflug bis 3. Mai 2023 kostenfrei. Danach soll das neue Angebot fest in die Servicepalette aufgenommen werden und ist je nach Anzahl der Gepäckstücke und dem Abholort ab 26 EUR buchbar.

Nähere Informationen und Buchung unter: www.airportr.com (red)