Die Rax-Seilbahn in den Wiener Alpen in Niederösterreich hat die Wintersaison 2022/23 beendet. Diese zählt mit rund 40.000 Berg- und Talfahrten (November - März) zu den erfolgreichsten in der Geschichte: „Das Schneeschuhwandern auf der Raxalpe hat sich im Osten Österreichs zu einem gefragten Programmschwerpunkt für Familien mit Kindern entwickelt. Mit dem Start der Revisionsarbeiten ist unser Blick nun vollkommen auf die Sommersaison gerichtet. So viel sei verraten: Neben dem Natur- und Bergerlebnis sind es wieder individuelle Angebote und Events, die einen Tagesausflug auf der Rax unvergesslich machen“, betont Bernd Scharfegger, Geschäftsführer der Rax-Seilbahn und Scharfegger’s Raxalpen Resorts.

Ende April startet die Sommersaison

Im Zuge der dreiwöchigen Revisionsarbeiten werden u.a. das Zugseil, die mechanische Funktion sowie die komplette Elektronik überprüft.

Auch das Ottohaus sowie der Raxalm-Berggasthof erhalten einen Feinschliff.

Ab 29. April 2023 setzt sich die Rax-Seilbahn dann wieder im Pendeltakt in Bewegung und befördert Gäste in rund acht Minuten auf das Rax-Plateau.

Mehr Informationen zur Raxalpe sowie der Rax-Seilbahn unter: www.raxalpe.com (red)