MSC stellt kulinarisches Angebot der Euribia vor

"Von Steakhaus bis Sushi, vom Cocktail bis zum Kaffee – für jede Tageszeit und jeden Gästewunsch gibt es an Bord ein passendes Restaurant oder die richtige Bar", so MSC Cruises zum Kulinarikkonzept der MSC Euribia.

Jacques Van Staden, Vice President of Food & Beverage, von MSC Cruises, sagt dazu außerdem folgendes: „Wir sind immer auf der Suche nach dem nächsten großen Trend in der Gastronomie. Mit der MSC Euribia möchten wir ein vollkommen neues Gastronomieerlebnis schaffen. Kulinarische Qualität und außergewöhnlicher Service, die unser Angebot ausmachen, werden dabei weiterhin im Mittelpunkt stehen. Unser Angebot an Speisen und Getränken, neuen Rezepten oder spannenden Geschichten – wir möchten unseren Gästen etwas bieten, über das sie auch lange nach ihrer Reise sprechen, das sie zum Staunen bringt und an das sie sich gerne erinnern.“

So stehen Gäste des neuen Schiffes künftig insgesamt zehn Restaurants, darunter fünf Spezialitätenrestaurants und fünf Hauptrestaurants, sowie 21 verschiedene Bars und Lounges zur Verfügung.

Kulinarisches Angebot der MSC Euribia

Zu den neuen Konzepten an Bord der MSC Euribia gehören:

die digitale Helios Wine Bar: in der Gäste mittels hochmoderner Tischen mit Touchscreenoberfläche in die Geschichte der Rebsorten und der Weinregionen eintauchen können

Le Grill: ein neues, elegantes Spezialitätenrestaurant unter dem Motto "Französisches Steakhouse trifft Brasserie"

sowie neue Kulinarik in der bekannten Kaito Teppanyaki & Sushi Bar

Zusätzlich zu den oben genannten Spezialitätenrestaurants gibt es auf der MSC Euribia auch:

Das Marketplace Buffet mit 1.336 Plätzen bietet eine Vielzahl von Köstlichkeiten aus aller Welt, darunter Pizza (auch bis spätabends) und Mozzarella, der direkt an Bord hergestellt wird.

Die Hauptrestaurants Colorado River, Green Orchid und Il Campo sowie die Schwesterrestaurants Aurora Boreale und Aurora Borealis laden zum Frühstück, Mittag- und Abendessen ein und sind im Reisepreis inbegriffen.

und für Naschkatzen stehen im Jean-Philippe Maury Chocolat & Café 40 verschiedene Schokoladenspezialitäten und Kekse, sowie im angrenzenden Crêpes & Gelato 17 verschiedene Eissorten und Sorbets zur Auswahl

Das Schiff verfügt außerdem über 21 Bars und Lounges, davon fünf im Freien und 16 im Innenbereich: von der raffinierten Champagner-Bar bis hin zur Sky Lounge nur für Erwachsene, in der molekulare Cocktails mit Panoramablick serviert werden.

Weitere Informationen über die MSC Euribia sind auf der Website von MSC Cruises zu finden. (red)