DER Touristik & Aldiana verbinden Provisionierung

Die noch engere Verbindung von Aldiana und DER Touristik macht sich für Reisebüros einmal mehr bezahlt: So fließen die Umsätze des Veranstalters Aldiana GmbH rückwirkend per 1. November 2022 in die Umsatz- und Provisionsbetrachtung der DER Touristik mit ein. Das bedeutet, dass es noch leichter wird, höhere Umsatzstaffeln zu erreichen und dadurch mehr an Provisionen zu kassieren.

Dertour Austria & Rewe Austria Touristik Bereichsleiter Robert Biegler: „Mit diesem Schritt festigen wir die gute Beziehung zu den Reisebüros einmal mehr. Wir investieren viel in die Expertise und das Know-how der Agents, die uns wichtige PartnerInnen sind. Nun machen wir das zusätzlich auch über die Möglichkeit der höheren Provisionierung bei Aldiana-Buchungen.“

Uwe Schmidt, Aldiana Vertriebsleiter Österreich/Schweiz, ergänzt: „Wir haben mit Aldiana viele attraktive Clubs im Angebot, Neueröffnungen wie der Aldiana Club Side Beach an der türkischen Riviera sind ein zusätzlicher Umsatz- und Provisionsbringer für unsere ReisebüropartnerInnen.“

Weitere Informationen

Voraussetzung für den Provisionserhalt ist der Agenturvertrag zwischen dem Reisebüro und der Aldiana GmbH. Die über den Veranstalter Aldiana getätigten Umsätze dienen rückwirkend zur Indexberechnung für die DER Touristik Provision. Sowohl das Dertour Austria Vertriebsteam als auch das Aldiana Vertriebsteam mit Uwe Schmidt und Birgit Mösenbacher stehen den Reisebüros für Fragen gerne zur Seite. (red)