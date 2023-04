FTI-Reisen für Weinliebhaber

„Die Weinrebe liebt, wie die meisten Urlauber, sonnenverwöhnte Fleckchen und sanfte Hügellandschaften mit Panoramablick“, fasst Jan Mayer, Chief Product Officer Short & Mid-Haul bei FTI, die Gemeinsamkeiten zusammen. Der Veranstalter stellt daher einige dieser besonderen Reiseziele für Weinliebhaber vor und gibt sogleich Hoteltipps und Ausflugsbeispiele aus dem eigenen Portfolio für die jeweilige Destination:

Ziele für Weinliebhaber

Frankreich:

Beim Thema Wein denken die meisten zuerst an Frankreich. Und tatsächlich gibt es bei unseren Nachbarn zahlreiche Weingüter und Anbaugebiete zu entdecken. Bordeaux ist dabei das weltbekannte Zentrum des jahrtausendealten Handwerks. Mit FTI reisen Interessierte in die unter UNESCO-Schutz stehende Stadt in Frankreichs Südwesten und unternehmen einen Ausflug nach Saint-Émilion, einem mittelalterlichen Dorf umgeben von Weinbergen, das bekannt ist für seine lange Tradition im Weinbau und seine Spitzenweine. Hier erwartet die Besucher ein geführter Rundgang durch ein Chateau sowie eine Verkostung. Das charmante Hotel Best Western Premier Bordeaux Bayonne Etche Ona liegt ideal für die Erkundung der eleganten Stadt und der umliegenden Anbaugebiete.

Preisbeispiele Frankreich:

Zwei Nächte im Best Western Premier Bordeaux Bayonne Etche Ona im Club Zimmer inkl. Frühstück ab 336 EUR, z.B. 05.05.23

Halbtägige Weintour Fahrt nach St. Emilion und zurück nach Bordeaux, geführter Rundgang durch St. Emilion und Besuch eines Chateau mit Weinverkostung 109 EUR pro Person

Portugal:

Portugals nördlichste Metropole hat dem lokalen Süßwein seinen Namen gegeben. Porto ist aber auch die Heimat des Vinho Verde, einem frischen, jungen Wein sowie weiterer sehr vielfältiger Weine. Wer die Region kennenlernen möchte, übernachtet im The Yeatman, das nahe der ältesten Portweinkellereien auf der anderen Seite des Douro liegt – spektakuläre Porto-Blicke inklusive. Das Luxushotel verfügt über einen umfangreichen Weinkeller, verwöhnt im Spa mit Trauben-Produkten und bietet regelmäßig Proben sowie Kurse an, die vor Ort gebucht werden können. Einen Stadtrundgang inklusive Verkostung oder eine Bootstour in Douro-Tal, wo die Trauben für den Portwein wachsen, sollten sich Urlauber jedoch nicht entgehen lassen – FTI-Gäste können sich ihren Wunschtermin für den Ausflug schon von Zuhause aus sichern.

Preisbeispiele Portugal:

Zwei Nächte im The Yeatman Porto Zwei Nächte im Executive Room inkl. Frühstück, ab 444 EUR pro Person z.B. am 01.10.23

Stadtrundfang inkl. Verkostung Porto ab 39 EUR pro Person

Bootstour Douro ab 109 EUR pro Person

Mallorca:

Das Nachbarland gehört zu den größten, ältesten und bedeutendsten Weinproduzenten der Welt. Die Vielfalt der Landstriche zwischen Andalusien und Rioja, Kanarischen Inseln und Baskenland macht sich auch im Glas bemerkbar. Hinzu kommen noch Spezialitäten wie Sherry oder Cava, Spaniens Antwort auf den Champagner. Auch auf den Balearen werden Weinreben kultiviert und zu ausgezeichneten Tropfen gekeltert. Sogar eine Weinstraße durchquert die Urlaubsinsel Mallorca. Entlang dieser Ruta di Vino liegen mehrere Dutzend Bodegas, in denen sich stimmungsvoll verkosten – und natürlich auch einkaufen lässt. Eine Weinprobe ist aber auch ohne Fahrt ins Inselinnere möglich. Beispielsweise in der exklusiven Gemeinde Calvía, wo das Hotel Bordoy Don Antonio mit seiner zugehörigen Bodegas Bordoy Verkostungen und Wissenswertes rund um die Rebe anbietet.

Preisbeispiel Spanien:

Sieben Nächte im Hotel Bordoy Don Antonio im Doppelzimmer mit Halbpension, Inkl. Flug und Transfer beispielsweise ab München am 10.Oktober ab 677 EUR pro Person

Italien:

Ausflüge gehören bei einer Reise in Italien unbedingt dazu. Für Genießer bietet Bella Italia zahlreiche Ziele zwischen Dolomiten und Stiefelabsatz, an der Toskana mit weltbekannten Anbaugebieten wie Chianti führt jedoch kaum ein Weg vorbei. Eingebettet zwischen Weinbergen und Olivenplantagen liegt dann auch das Agriturismo La Sovanna unweit von Städte-Perlen wie Siena, Arezzo und Florenz. In dem ehemaligen Gutshof in Panoramalage lässt sich herrlich am Pool oder im hauseigenen Restaurant entspannen, die zugehörige Kellerei sowie die Olivenölmühle bringen den Geschmack der Toskana an den Gaumen. Einmal pro Woche kommen die Gäste in den Genuss einer kostenlosen Probe und eines Ausflugs in die Weinberge. Nur wenig weiter liegt Perugia, die Hauptstadt Umbriens, sowie das mittelalterliche Montepulciano, dessen Name bei Weinnovizen für Verwirrung sorgen könnte. Das toskanische Städtchen ist für seinen Vino Nobile bekannt und nicht etwa für den gleichnamigen Rotwein aus den Abruzzen.

Preisbeispiele Italien:

Drei Nächte im Agriturismo La Sovana im Doppelzimmer Deluxe inkl. Frühstück ab 229 EUR pro Person

Drei Nächte im Castellare di Tonda Resort & Spa Appartement (Zwei Schlafzimmer) ohne Verpflegung ab 109 EUR pro Person

Südafrika:

Mit der Straßenbahn zur Verkostung In der Ferne lockt die Region um Kapstadt mit guten Tropfen. Stellenbosch, Franschhoek und Paarl sind weit über die Landesgrenzen für ihre Roten und Weißen bekannt. Die Städtchen sind aber auch ausnehmend hübsch und auch bei Abstinenzlern einen Besuch wert. Das pittoreske Franschhoek verzaubert beispielsweise mit der typisch kapholländischen Architektur und zahlreichen Boutiquen, Galerien und Cafés. Kulinarisch gehört der 4500-Einwohner-Ort zu den ganz Großen – was Franschhoek bei Wochenendausflüglern beliebt macht. Wer die erstklassigen Chardonnays, Shiraz‘ und Chenin Blancs der ansässigen Winzer probieren möchte, besteigt die Wine Tram. Sie bringt Interessierte auf zahlreichen Routen zu den Weingütern des gesamten Tals. Urlauber, die die Weinregion Südafrikas weiter kennenlernen wollen, brechen zu einer fünftägigen Rundreise entlang der Wein & Garden Route auf. Im Rahmen dieses Trips von Kapstadt über Oudtshoorn und Knysna bis Port Elizabeth gibt es nicht nur Verkostungen, sondern auch Einblicke in eine Straußenfarm, eine Höhlenerkundung sowie eindrucksvolle Natur wie an der Hängebrücke des Storms River.

Preisbeispiele Südafrika:

Protea hotel by Marriott Franschhoek Doppelzimmer „Guest Room“ im Juli 2023 ab 62 EUR pro Person

Franschhoek Boutique Hotel Doppelzimmer Luxury im Juli 2023 ab 97 EUR pro Person

Rundreise „Wein & Garden Route in Style“ ab 935 EUR pro Person im Doppelzimmer für Abreisen bis Mitte Oktober 2023

USA

Nach Frankreich, Italien und Spanien behaupten auch die USA ihren Platz in der Rangliste der bedeutendsten Weinanbaugebiete. Insbesondere Kalifornien ist für einige herausragende Tropfen bekannt. Weinliebhaber, die den „Golden State“ besuchen, sollten für die Verkostung von Cabernet Sauvignon, Merlot und Co. etwas Zeit einplanen. Ganz unkompliziert klappt es mit dem Kennenlernen des Napa und des Sonoma Valley mittels einer organisierten Wine Country Tour ab San Francisco. In einem Luxusbus reisen FTI-Gäste zu renommierten Weingütern der beiden Anbaugebiete, erfahren Lehrreiches zu Herstellungstechniken und bekommen Gelegenheit, die Produkte ausführlich zu probieren. Wer die beiden weltbekannten Täler mit mehr Zeit erkunden möchte, übernachtet in dem von Weingütern umgebenen Boutique Hotel River Terrace Inn in Napa oder in dem im Kolonialstil gehaltenen Hyatt Regency Sonoma Wine Country in Santa Rosa.

Preisbeispiele USA:

Napa, River Terrace Inn Village Room 1 King, ohne Mahlzeiten z.B. am 22.06.23 für 165 EUR pro Person

Santa Rosa, Hyatt Regency Sonoma Wine Country Doppelzimmer Standard, ohne Mahlzeiten, z.B. am 10.05.23 für 107 EUR pro Person

Napa und Sonomy Wine Country Tour Ganztagesausflug 149 EUR pro Person, z.B. am 10.06.23

(red)