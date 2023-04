Best Western: Pep-Angebote und Vorteile für Agents

Die Best Western Hotels & Resorts bieten Expedienten und MitarbeiterInnen von Reisebüros auf ihrer Webseite einen speziellen Counter-Bereich - samt exklusive Peps in rund 230 Hotels in Europa: darunter die zehn Länder Deutschland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich, Slowakei, Slowenien, Schweiz, Tschechien und Ungarn. Damit können Touristiker ihr Zimmer in den teilnehmenden Hotels mit 25% Rabatt auf die beste, tagesaktuell verfügbare Rate buchen. Ein weiterer Clou: Auf Reisebüros die den Aufenthalt ihrer Kunden direkt über Best Western buchen warten 10% Provision als Dankeschön.

Exklusiver Pep-Bereich

Den Zugang zum passwortgeschützten Bereich bekommen Expedienten nach vorheriger Anmeldung zum Newsletter auf der Webseite www.bestwestern.de/counter-reisebuero. Zusätzlich können weltweite Pep-Raten mit gültiger IATA- oder TIDs-Nummer auch in der Best Western Reservierungszentrale unter der kostenfreien Rufnummer (0800) 21 25 888 gebucht werden. Die Angebote gelten auch für Non-IATA-Büros: Diese können eine Pseudo-IATA bei Best Western beantragen. (red)