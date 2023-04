Silversea Cruises startet Suite-Upgrade-Aktion

Silversea Cruises bietet Reisenden ab sofort mit der Suite-Upgrade-Promotion zusätzliche, kostenfreie Extras. Das exklusive Angebot gilt bis zum 31. Mai 2023 für neue Buchungen ausgewählter Reisen, die vor 31. Mai 2024 abfahren. Das Angebot besteht nur für eine begrenzte Zeit, und gilt ausschließlich für Silverseas Door-to-Door-Tarife.

Folgende Leistungen sind inbegriffen:

Ein Suite-Upgrade von bis zu zwei Kategorien auf ausgewählte Reisen und Suiten

bis zu 1.000 USD Bordguthaben pro Suite ( = 500 USD p.P. - begrenzt auf zwei Gäste pro Suite)

Zusätzlich beinhalten die Silversea All-Inclusive Door-to-Door-Tarife eine um 15% reduzierte, erstattungsfähige Anzahlung sowie eine Preisgarantie und decken den privaten Transfer zwischen Heimatort und Flughafen, internationale Flüge und Upgrades in die Business Class, Flughafentransfers und Gepäckabfertigung sowie Hotelkosten ab, sofern dies für die Reiseroute erforderlich ist.

Das Bordguthaben in Höhe von bis zu 1.000 USD pro Suite können Gäste dabei nicht nur im Spa, den Restaurants, für Boutique-Einkäufe an Bord und den Wäscheservice nutzen, sondern auch für optionale Landausflüge, einschließlich ausgewählter S.A.L.T.-Erlebnisse.

Reisebeispiele der Suite- Upgrade-Promotion

Zu den Reisen, die im Rahmen der Silversea Suite-Upgrade-Promotion angeboten werden, gehören:

Tokio nach Tokio – 21. September bis 1. Oktober 2023 (10 Tage):

Auf der Rundreise der Silver Whisper offenbaren sich Japans faszinierende Gegensätze: pulsierende Megastädte wie Tokio treffen hier auf alte Traditionen, die futuristische Architektur Osakas auf Shimonosekis Schreine und Pagoden sowie Kanazawas Gebäude aus der Edo-Zeit. Ein Zwischenstopp in der südkoreanischen Stadt Busan, Besuche in Akita und Hakodate in Japan und ein Tag auf See runden das Erlebnis ab.

Ft. Lauderdale nach Bridgetown – 11. bis 21. Dezember 2023 (10 Tage):

In der Vorweihnachtszeit erschließt die Silver Dawn den sonnigen Charme der Karibik mit zwei Tagen auf See, taucht in die spanisch geprägte Kultur und Küche Puerto Ricos und das holländische und französische Erbe von St. Maarten ein und stattet der tropischen Schönheit von Antigua, Dominica, St. Vincent sowie den Grenadinen, Martinique und Grenada einen Besuch ab.

Vancouver nach Seward – 9. bis 16. Mai 2024 (7 Tage):

Alaska und die Inside Passage stehen im Mittelpunkt der Silver Nova-Reise: Atemberaubende Landschaften, eine bemerkenswerte Tierwelt mit Buckelwalen, Braunbären und Raubvögel und charmante Küstendörfer, die Gäste bei Besuchen in Ketchikan, Juneau, Skagway und Sitka näher kennen lernen. Ein Besuch an der Küste von Yakutat bietet außerdem die Möglichkeit, den majestätischen Hubbard-Gletscher zu bewundern.

Puerto Williams nach Puerto Williams – 31. Oktober bis 18. November 2023 (18 Tage):

Die Falklandinseln, Heimat von Felsenpinguinen, Kaiserkormoranen und Schwarzbrauenalbatrossen, und Südgeorgien, mit seinen riesigen Königspinguinkolonien und seiner Walfanggeschichte, sind die Höhepunkte dieser Expeditionsreise in die Antarktis an Bord der Silver Endeavour. Auf den Süd-Shetland-Inseln haben Gäste außerdem die Möglichkeit, Seeelefanten, Eselspinguine, Zügelpinguine und Adélie-Pinguine zu beobachten und Ernest Shackletons Denkmal auf Elephant Island zu besuchen.

Reykjavík nach Reykjavík – 18. Mai bis 1. Juni 2024 (14 Tage):

Beeindruckende Wasserfälle, Vulkane und Gletscher gehören zu den Highlights der Silver Endeavour-Reise nach Island, die weiter zu den Färöer-Inseln – einem Paradies für Papageientaucher und Dreizehenmöwen – führt. Anschließend geht es zu den schottischen Inseln, wo Gäste eine Woche lang die zerklüfteten Küsten des Landes erkunden. Der Seeweg zurück nach Island führt an Vestmannaeyjar, einem Paradies für Naturliebhaber, und Surtsey, einer neuen Insel, die erst 1963 aus dem Meer auftauchte, vorbei.

San Cristóbal nach San Cristóbal – 6. bis 13. Jänner 2024 (7 Tage):

An Bord der Silver Origin nach Galápagos erkunden Gäste Darwins „lebendes Labor der Evolution", wo sie mit etwas Glück seltene Riesenschildkröten, farbenprächtige Meeresleguane, lustige Blaufußtölpel und energiegeladene Seelöwenjunge entdecken. Hochkarätige Naturführer – einer für maximal zehn Gäste – teilen ihr Wissen und ihre Erkenntnisse bei kostenlosen Ausflügen an Land.

