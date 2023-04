St. Johann: JoKiWo zum Saison-Abschluss

In St. Johann in Salzburg findet dieser Tage mit der JoKiWo die "coolste Erlebniswoche der Alpen" statt. Auf Familien, warten somit neben 210 schneesicheren, weißen Pistenkilometer auch jede Menge Spaß, Action und Unterhaltung abseits der Pisten.

„Unsere Kinderwoche findet zum zweiten Mal als Winter-Edition statt und bietet viele tolle Programmpunkte. Ich bin mir sicher, da ist für jede:n etwas dabei. Egal ob Märchenfans, Freestyle-Cruiser, Technik-Freaks oder Quiz-Begeisterte – der Andrang heuer ist groß wie nie zuvor“, freut sich Hannes Rieser, Geschäftsführer des Tourismusverbandes St. Johann in Salzburg.

Kinderwoche als Oster-Highlight

Los geht es im Rahmen der St. Johanner Kinderwoche bei den Bergbahnen, die heute (03.04.) einen Einblick hinter die Kulissen gewähren. Am Dienstag steht alles unter dem Motto der Märchen - eine Erzählerin wandert gemeinsam mit den Kindern durch die Natur. Am Ziel angekommen gibt es ein gemütliches Marshmallow-Grillen am Lagerfeuer. Am ÖSV-Freeski Day (05.04.) haben die zukünftigen Ski-Asse die Möglichkeit, ihre Technik unter Anleitung professioneller Coaches aus dem ÖSV-Team zu perfektionieren. Wer lieber die Lachmuskeln trainiert, ist am Mittwoch beim Kasperltheater im kultur:treff im Haus der Musik genau richtig. Wer die letzten Besorgungen für den Osterbrunch machen möchte, ist beim Familienshoppingtag genau richtig. Garniert wird dieser mit einer abenteuerlichen Schnitzeljagd für Kids und Teens bis 14 Jahre. Zum Ausklang findet die große Kinderolympiade der St. Johanner Skischulen statt – natürlich inklusive spannender Aufgaben und einer gebührenden Siegerehrung.

Mehr Infos zu „JO" Salzburg unter: www.josalzburg.com (Red)