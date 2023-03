Silversea: Zwei neue Grand Voyages für 2024

Mit der Grand Mediterranean 2024 und der Grand Indian Ocean Expedition 2024 erleben Reisende an Bord der Silver Cloud und der Silver Spirit die bereisten Regionen, ihre Landschaften, die Besonderheiten der Küche und die dort lebenden Menschen noch intensiver.

Grand Mediterranean 2024 – 34 Ziele, 13 Länder, 43 Tage

An Bord der Silver Spirit, die am 4. Oktober 2024 in Lissabon ablegt, tauchen Silversea-Gäste für 43 Tage lang tief in die Mittelmeer-Region ein. Die Reiseroute verläuft durch 34 Destinationen in 13 verschiedenen Ländern und wirft in ganz besonderen Häfen Anker. Unter anderem erkunden die Reisenden die Iberische Halbinsel, das Fürstentum Monaco, die Landschaften Kroatiens und die Wunder des antiken Israel. Neben Stopps in Barcelona, Rom, Monte Carlo und Korcula genießen Silversea-Gäste auch Übernachtungen in Cádiz, Alexandria, Neapel und Jerusalem. In Dubrovnik spazieren Silversea-Gäste in Begleitung der berühmten Dubrovnik-Gardisten in historischen Kostümen durch eine der spektakulärsten mittelalterlichen Städte der Welt und besuchen die Festung Revelin aus dem 15. Jahrhundert, um dort neben Kanapees und Drinks auch Auftritte einiger der besten kroatischen Entertainer zu genießen. Die Reise endet am 16. November in Athen (Piräus).

Grand Indian Ocean Expedition 2024 – 45 Ziele, 12 Länder, 66 Tage

Die Silver Cloud sticht am 4. April 2024 in Port Elizabeth (Gqeberha) in See, um im Indischen Ozean abseits der ausgetretenen Pfade liegende Ziele zu erkunden. In insgesamt 66 Tagen lernen Gäste die einmalige Tierwelt, die wunderschönen Landschaften und die faszinierende Geschichte von 45 Zielen in 12 Ländern kennen, bevor sie am 24. Mai in Darwin anlegen. Noch vor der Abfahrt kommen Silversea-Gäste, die an der Grand Indian Ocean Expedition teilnehmen, in den Genuss eines Überlandprogramms mit zwei Übernachtungen: Beim afrikanischen Abenteuer in Shamwari, einem privaten Wildreservat in Südafrika, beobachten Reisenden die Big Five. Zu den weiteren Highlights der Grand Voyage gehört eine Erkundungstour durch den grünen Dschungel Madagaskars, entspannende Momente an den Stränden der Malediven. Im UNESCO-gelisteten Kilwa Kisiwani in Tansania lernen Silversea-Gäste während des Besuchs der Ruinen der Malindi-Moschee, des Fort Gereza, der Sultansgräber und des Großen Hauses die lokale Kultur besser kennen. Sie erfahren mehr über das Leben des halbnomadischen Volkes der Vezo, das in Belo sur Mer in Madagaskar bis heute seine ursprüngliche Lebensweise bewahrt. Sie lernen einige der artenreichsten Wildtiergebiete der Welt kennen, von der Vogelinsel der Seychellen bis zum Addo Elephant Park in Südafrika. Eine Entdeckungsreise durch Australiens entlegene Kimberley-Region rundet das Abenteuer ab.

Insgesamt acht Grand Voyages

Mit den beiden Neuzugängen umfasst Silverseas Grand Voyages-Kollektion für 2024/2025 insgesamt acht Reisen und ist die bislang größte in der Geschichte der Kreuzfahrtgesellschaft: